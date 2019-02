„Žena se bála opustit svůj byt ze strachu z toho, že bývalého partnera někde potká. Ačkoliv on bydlí v sousedním okrese, objevoval se v jejím městě i několikrát do týdne a snažil se ji vyhledat,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Muž byl ve své snaze o kontkat velmi vynalézavý a informace o expřítelkyni se snažil získat například tak, že se po telefonu vydával za kriminalistu a zjišťoval v jejím zaměstnání, jaké má pracovní směny. Jako důvod uvedl to, že s ní potřebuje hovořit kvůli dopravní nehodě.

Na mobil ženě chodilo každý den také několik milostných sms zpráv, o které nestála. Od loňského září do letošního ledna jich byl jeden tisíc. Muž ji prozváněl ve dne i v noci, také jí vyznával lásku nejrůznějšími vzkazy, které psal na okno jejího auta. Cílem jeho extrémního zájmu nebyla jen bývalá přítelkyně, ale i její současný partner, kterému také psal. „Jemu ovšem zasílal jen výhrůžné zprávy, aby se měl před ním na pozoru a tak podobně,“ řekla Baláková.



Nátlak polevil až poté, co si muž vyslechl podezření z přečinu nebezpečného pronásledování. „V této souvislosti mu nyní hrozí roční pobyt ve vězení,“ dodala policejní mluvčí s tím, že oběti stalkingu by si své trápení neměly nechávat pro sebe, ale včas požádat o pomoc. „V loňském roce vyšetřovali policisté v Libereckém kraji 10 případů nebezpečného pronásledování a v celé republice pak 363. Důležité je, dát stalkerovi najevo, že vám nebude řídit život, a že si všechny ty nepříjemnosti od něj nenecháte líbit,“podotkla Baláková.