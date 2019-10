Už podruhé se jejich padělaným příkazem k úhradě musel zabývat Okresní soud v České Lípě. S prvním, zprošťujícím rozsudkem krajský soud nesouhlasil a vrátil případ do České Lípy k novému projednání. Ten tak nyní manžele odsoudil za zločin neoprávněného padělání platebního prostředku ve spolupachatelství k souhrnnému trestu 18 měsíců nepodmíněně ve věznici s ostrahou.

„Prvně jsme je zprostili, přišlo nám to lidské, přestože čin formálně spáchali, ale byly to jejich peníze, nic neukradli, i když trestní rejstřík neměli čistý a k předchozím trestům se oba stavěli nekorektně,“ připomněl předseda senátu Pavel Kříž. „Zproštění už nebylo možné. Podmíněné tresty vyčerpali a náhradní tresty řádně neplnili,“ řekl soudce po vynesení nového rozsudku. Oba obžalovaní se ještě v soudní síni odvolali a verdikt tak není pravomocný. O trestu tedy bude opět rozhodovat krajský soud.

Příběh začal před několika lety, kdy mladí manželé měli problémy s obživou a s prací. Narodily se jim děti a k zajištění domácnosti potřebovali peníze. Začali si sjednávat úvěry. Především Jana K. Bankám ale poskytovali nepravdivé údaje a za to se pak několikrát ocitli u soudu, který jim vždy vyměřil ještě podmíněné tresty nebo obecně prospěšné práce, kterými se ale příliš neznepokojovali. Rodinu tížila i řada exekucí a tak po vzájemné dohodě začali pro své potřeby využívat účet mladší sestry obžalované Jany K. „Několik let tento systém fungoval bez problémů. Až do okamžiku, kdy jim náhle peníze chyběly,“ podotkl soudce.

Obžalovaná Jana K. si pak prostřednictvím účtu své sestry požádala o úvěr a banka o tom informovala i sestru. Ta byla krokem příbuzné zaskočena a zablokovala jí platební kartu a přístup k účtu. A věc ohlásila. „Rodině tam ale přišla výplata, dávky. Peníze, které potřebovali na nájemné, necelé čtyři tisíce korun,“ uvedl předseda senátu Kříž.

Stát podle jeho slov po velkých vlnách zneužívání v 90. letech zákon novelizoval a zásadně zpřísnil pohled na všechny platební prostředky a jejich ochranu postavil na úroveň ochrany peněz. „Obžalovaní netušili, jak tvrdá trestní sazba zde hrozí, a když zjistili, že jim platební karta a účet nefunguje, obžalovaná vyplnila příkaz k úhradě na jméno sestry a napodobila její podpis,“ popsal soudce. K tomu si ještě založila účet na malou dceru a částku na nájemné se tam pokusila převést.

Podle senátu byly důkazy jednoznačné. Obžalovanou Janou K. zfalšovaný podpis sestry na lístku s příkazem potvrdil písmoznalecký posudek. Okamžik, kdy ho obžalovaný Jiří K. vhazuje do sběrného boxu v bance je zaznamenán na kameře.

Státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová zdůraznila, že trestní zákoník pamatuje na skutek tvrdou trestní sazbou tři až osm let nepodmíněně. V případě Jany a Jiřího K. by ale takový trest považovala za nepřiměřeně přísný. Proto využila zákonné možnosti trestní sazbu mimořádně snížit a senátu navrhla pro oba manžele o poznání nižší trest 18 měsíců vězení.

„Na jednání klienta nevidím nic trestného. Na účtu, který používali dva roky s vědomím majitelky, byly peníze obžalovaných. Naopak ona se bezdůvodně obohatila na úkor mých klientů,“ prohlásil v závěrečném návrhu advokát Jakub Beránek. Jak vyzdvihl, Jiří K. se stará o tři děti a řádně pracuje. „Nebylo prokázáno, že by na účet přišly jiné peníze než peníze obžalovaných,“ doplnila obhájkyně Jany K. Marie Vítková a u své klientky žádala senát o úplné zproštění obžaloby.