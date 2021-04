Smutné a jako ze slavného amerického filmu Válka Roseových. Takovému srovnání se nelze ubránit při sledování soudních sporů už rok rozvedených manželů Štáglových z Českolipska. Předcházela jim série střetů, obvinění, vleklých naschválů i nesčetná oznámení na policii.

Okresní soud v České Lípě nyní začal projednávat další věc spojenou s rozpadem manželství a rodiny bývalého učitele Jiřího Štágla, který na sebe širokou veřejnost upozornil tím, že letos v únoru držel hladovku před českolipským soudem, kde je s ním vedeno několik „živých kauz“.

Tentokrát je obžalován z okradení bývalé manželky v jejich společném domě ve Stružnici. Podle obžaloby měl v době, kdy odjela za rodiči, jí i synkovi vystěhovat úplně všechno z uzamčeného pokoje, který se synem obývala. On sám poslední měsíce údajně žije u Znojma, odkud pochází, a u soudu se omluvil, že nemá peníze na cestu. Hlavní líčení se tedy uskutečnilo bez něj, jen za přítomnosti jeho obhájce Pavla Kašpara Krase.

„Do pokoje vnikl násilím a způsobil větší škodu,“ konstatovala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. Poškozená žena se připojila s náhradou způsobené škody ve výši více než 130 tisíc a za nezletilého syna ještě s částkou přes 20 tisíc korun. Odcizené věci jsou ohodnoceny znaleckým posudkem.

Podle státní zástupkyně u tohoto konkrétního přečinu krádeže hrozí s ohledem na způsobenou škodu trest jeden až pět let vězení. „Pokud bude pan obžalovaný v této věci odsouzen, bude ukládán trest tzv. souhrnný k těm předchozím odsouzením a bude s největší pravděpodobností zvýšen trest již uložený,“ vysvětlila Bukvová Mildeová.

Štáglův advokát reagoval, že jeho klient sice byl na místě, které uvádí žalobkyně, ale tvrdí, že nic neodcizil. Upozornil také na to, že obžalovaný už adresoval soudu své vyjádření písemně, v něm se prý vyjádřil k jednotlivým bodům. „Popírá to, co je mu v obžalobě kladeno za vinu,“ uvedl Kras. V dopise například stojí, že jde o zneužití orgánů činných v trestním řízení a tvrzení bývalé partnerky je naprostá lež. „Orgány činné v trestním řízení nejsou schopné se na věc podívat komplexně. Byl jsem okraden o věci z podnikání… Obětí domácího násilí jsem v podstatě já,“ napsal Štágl.

Úplně jiný názor má jeho exmanželka, která před soudem obsáhle vypovídala. Popsala, jak obývali se synem jeden pokoj v domě, který s obžalovaným před léty budovali, stejně jako přilehlý sad a ekofarmu. „Když jsme se vrátili od rodičů, celý pokoj byl úplně prázdný. Přišla jsem o oblečení, obuv, kosmetiku, věci do domácnosti. Synovi zůstala jen válenda, ve špajzce jsme pak nalezli i jeho kytaru a pod postelí učebnice. Bylo toho víc, ale v tom šoku jsem si vše neuvědomila. Vybraná byla i lednice,“ řekla soudu poškozená. „Z oblečení se nenašlo vůbec nic. Netuším, zda ho vyhodil, nebo někomu dal.“

Na přímý dotaz soudu prohlásila, že se domnívá, že vykradené obydlí má na svědomí její bývalý manžel. „Měl takové tendence už v minulosti, vyhrožoval mi, že mně nic nenechá, že mě o všechno obere a do domu nasadí lidi, co mě vystrnadí, to avizoval i před svědky. Vzal mi písemnosti, dokumenty i peníze v hotovosti, přestal přispívat na děti a domácnost,“ uvedla žena.

Před soudem zazněla i výpověď svědka, který byl léta rodinným známým a pomáhal jim i se včelami a v sadu. „Poslední 2 až 3 roky jsem sledoval dohady, výhrůžky. Katarína měla skříně s oblečením narvané, byl tam i ochranný včelařský oblek. Bála se, že jí ho vyhodí,“ sdělil svědek. „Udělal ji to jako pomstu,“ dodal. Proces bude pokračovat v květnu výslechy dalších svědků.

V únoru zdejší soud v jiném případu uznal Jiřího Štágla vinným z napadení své manželky a také z toho, že jí a jejich nezletilému synovi neoprávněně bránil ve vstupu do domu, kde bydleli. Odsoudil ho k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, kdy výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu 24 měsíců.