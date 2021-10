Nájemce trval na svém, přičemž v bytě vypnul elektřinu a zavřel vodu. "Strážníci si nechali předložit nájemní smlouvu, v níž je skutečně uvedené datum platnosti do 24. 10. 2021, takže vysvětlili majiteli, že nájem skončí až v tento den. Musí také umožnit užívání bytu včetně elektřiny a vody," sdělila Vlastníková.

Jak informovala mluvčí Městské policie v České Lípě Eva Vlastníková, přivolaným strážníkům i bytnému tvrdila, že vystěhování je předčasné, protože má smlouvu do 24. 10. 2021, k tomu řádně platí nájem, takže nevidí důvod, proč by se měla prakticky ze dne na den vystěhovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.