Ženy se dotazoval, zda si nesjednala úvěr ve výši 315 tisíc korun, a to z důvodu ochrany jejích dalších naspořených peněz. Tvrdil, že úvěr měl být založený v Liberci, kdy jeho součástí měla být také kopie ženina občanského průkazu. „Fiktivní pracovník ochrany dat dále ženě podsouval informace o tom, že uvedené peníze by měly být finančním ústavem zaslány do jiné země v Evropské unii. Když žena opakovaně tvrdila, že nic ona ani její příbuzní nesjednali, podvodník zareagoval tím, že se tedy celý proces žádosti o úvěr zastaví a celou věc nahlásí na policii,“ popsal případ mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Volající ženu upozornil na to, že se jí zřejmě policisté ozvou s tím, že jí budou volat z čísla začínajícího trojicí 974. Zároveň se snažil v oběti podvodu vzbudit obavu týkající se zneužití nebo nabourání se do jejího internetového bankovnictví. „Doslova jí instruoval, aby stávající finanční prostředky ze svého účtu vybrala a tyto peníze vložila do bitcoinmatu s tím, že jí pro jistotu pošle specifický QR kód k usnadnění přeposlání všech jejích peněz,“ podotkl mluvčí s tím, že žena začala podléhat jisté panice ale celou věc zároveň konzultovala vše se svým manželem.

Po telefonátu s podvodníkem ženě volalo další telefonní číslo a začínalo číslicemi 974. Po přijetí hovoru se na druhé straně představil muž vystupující jako poručík policie. Starší ženě řekl, ať veškeré své úspory z účtu skutečně vybere, peníze že se označí a vloží do bitcoinmatu, ale na úplně jiný účet. Pár pojal podezření, že něco není v pořádku. O několik minut později se oba manželé rozhodli zavolat na telefonní číslo fiktivního policisty zpět, nikoli však přes aplikaci whatsapp, ale jako zcela normální telefonní hovor. „Na druhé straně se ozvala operátorka Policejního prezidia, která manželskému páru předala pevnou linku na policistu. Po chvíli čekání hovor zvedla pracovnice, která ženě do telefonu sdělila, že jí jmenovaný policista volat prostě nemohl a potvrdila ženiny obavy, že by se v celé věci skutečně mohlo jednat o podvod,“ informoval Robovský.

Manželský pár na nic nečekal, a aby ochránil své úspory, okamžitě se vydal na nejbližší policejní služebnu věc nahlásit jako podezření z podvodu. „Jen díky svému zdravém úsudku a především zpětným ověřením si všech skutečností nepřišli o své celoživotní úspory,“ zdůraznil policejní mluvčí.

Za loňský rok krajská policie evidovala 20 skutků se stejným nebo obdobným způsobem provedení podvodného jednání, tedy navolávání falešným bankéřem. Za první polovinu letošního roku případů jich zaznamenali 28. Celkový počet podvodů v Libereckém kraji dosáhl loni počtu 434. Za první polovinu letošního roku je počet evidovaných případů podvodů 298. „Nutno podotknout, že do těchto počtů jsou zahrnuta všechna podvodná jednání, například i úvěrové podvody a další,“ upřesnil Vojtěch Robovský.

Jak postupovat v podobných případech?

Máte-li byť i jen titěrné podezření, že nemusí být něco v pořádku, volejte linku 158, svého finančního poradce nebo zástupce svého finančního ústavu, kde máte založený svůj účet.

Neposkytujte nikomu kopie své platební karty, přístupu k účtu, své doklady totožnosti.

Nesdělujte nikomu PIN kód ani bezpečnostní PIN k vašim účtům či finančním transakcím.

Pokud Vás někdo nabádá k vyzvednutí úspor a jejich vložení do bitcoinmatu s tím, že by Vaše peníze mohly být na Vašem dosavadním účtu v ohrožení, hovor ignorujte.

Vždy si běžným hovorem prostřednictvím vašeho telefonního operátora, nikoli přes různé fiktivní aplikace, zpětně ověřte, kdo Vám volal.

Žádná banka nepotřebuje k zablokování Vašeho účtu žádné údaje k vaší bankovní - platební kartě.

Pokud Vás bude chtít kontaktovat skutečný policista, cestu si vždycky najde.

Navštivte nejbližší služebnu Policie České republiky.