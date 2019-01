Českolipsko - Draho vyšla 35letého muže z Novoborska krátká známost s o pět let mladší ženou z Děčínska.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pár se poznal před třemi lety na přes internetovou seznamku. Ačkoliv jejich známost trvala jen čtyři měsíce, muž má kvůli 30let ženě potíže dodnes. „Hned na počátku vztahu se mu přítelkyně svěřila, že má problémy s financemi a požádala ho o to, zda by pro ni mohl zřídit bankovní účet,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.



Na své jméno zřídil muž bankovní účet, ke kterému dal dnes už bývalé partnerce PIN k platební kartě i přístup do internetového bankovnictví. To jí ale nestačilo. Aby si mohla na účtu zřídit kontokorent, svěřil jí i svůj občanský průkaz, aby si ho ofotila a vše si vybavila sama přes internet.

Po rozchodu na účet zapomněl, ne tak žena. Nechala si na účet posílat peníze, které si napůjčovala od nejrůznějších nebankovních společností. K uzavírání půjček prostřednictvím internetu použila onu fotokopii jeho občanského průkazu. „Žádnou z půjček nesplácela a oznamovatele obrovsky zadlužila. Ten se o jejích podvodech dozvěděl až ve chvíli, kdy příslušný úřad vydal příkaz k exekuci na jeho plat. Žádnou korespondenci od věřitelů do té doby neobdržel, protože podvodnice v žádostech o peníze uváděla vymyšlenou adresu,“ popsala Baláková.



Do loňského roku se dluhy vyšplhaly na 150 000 korun a Okresní soud v Děčíně ženu tehdy za tyto a ještě další jiné podvody pravomocně odsoudil k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky. Tím ale problémy s expřítelkyní neskončily. V závěru loňského roku se muži ozvali další věřitelé s novými pohledávkami, o které se "postarala" rovněž jeho bývalá přítelkyně. Nově zjištěné dluhy činí nejméně 20 000 korun a velmi pravděpodobně budou vyšší.

Nabízí se otázka, kdy je stihla udělat. Odpověď na ni zná hlavní aktérka tohoto příběhu, kterou kriminalisté zatím ještě nevyslechli. Poté, co výši podvodně uzavřených půjček upřesní nebankovní společnosti, navštíví ji ve věznici. „V této souvislosti již zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu. Je téměř jisté, že si pobyt za mřížemi vzhledem k nově zjištěným skutečnostem prodlouží,“ podotkla policejní mluvčí.



Problémy důvěřivého muže by měly posloužit jako ponaučení nejen pro něj, ale i pro ostatní "zamilované". Svěřovat své osobní údaje a přístupová hesla k osobnímu kontu neprověřeným partnerům, jak dokazuje tento případ, je velmi rizikové.

„Ke zneužití osobních údajů může dojít také v důsledku ztráty nebo odcizení občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu. Proto je, pokud takové okolnosti nastanou, důležité bez odkladu požádat příslušný městský úřad o zneplatnění těchto dokladů. PIN k platební kartě nebo přístupová hesla k internetovému bankovnictví nikomu nesdělujte a ani svou nedbalostí je nezpřístupňujte,“ dodala Ivana Baláková.