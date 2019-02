Českolipsko – Netradiční způsob pomsty zvolil muž z Českolipska. Se svou partnerkou zamíří k soudu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Braun

Šok, bolest a ponížení si musela před pár dny prožít 28letá žena z Českolipska. Rukou svého 31letého známého a jeho partnerky přišla o své vlasy, které jí násilím ostříhali. Žena po incidentu skončila v péči lékařů s bolestmi zad a dvojici „kadeřníků“ nyní hrozí za omezování osobní svobody několik let strávených za mřížemi.



Vše začalo před časem půjčkou menšího obnosu, který měla žena svému známému vrátit, až bude peníze mít. Tehdy si od rádoby gentlemanského gesta muž zřejmě sliboval to, že by spolu mohli navázat partnerský vztah. To se mu ale nesplnilo. Když kamarád pochopil, že žena chce zůstat se svým partnerem a otcem jejich dítěte, náklonost se začala měnit v nepřátelství. Půjčku začal aktivně vymáhat, přestože věděl, že je na tom žena finančně špatně. „Jeho nátlak a hrubé narážky na ni pokračovaly i potom, co ji na podzim loňského roku srazilo na jízdním kole osobní auto a ona byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti s velmi nízkým příjmem,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Touha po klidu nakonec ženu donutila půjčit si peníze jinde a vyrazila na smluvenou schůzku do restaurace, kde muž pracoval, aby dluh uhradila. „Kamarádku, která ženu doprovázela, aby jí dosvědčila předání peněz, muž z objektu nevybíravými slovy vykázal a zamkl za ní. Poté, co osaměli a jeho známá mu předala peníze, jí začal vyčítat, že je to málo. Šlo už o předehru k tomu, co na ni měl dopředu připravené,“ popsala sled událostí Baláková.



Během rozhovoru do té doby nic netušící ženu chytil zezadu kolem pasu a odnesl ji do chodby vedoucí k toaletám, kde už čekala jeho přítelkyně s nůžkami v ruce. Tam ji pak násilím drželi a ostříhali jí její k pasu dlouhé, husté vlasy. Podle Balákové ji chtěli co nejvíce ponížit. „Do protokolu žena vypověděla, že ji drželi za krk, kopali do ní a bili ji. Skončili s tím, až když ji celou hlavu ostříhali, pak ji propustili,“ dodala policejní mluvčí.

Když ostříhanou ženu uviděla její kamarádka, která na ni čekala venku, aniž by před tím tušila, co se uvnitř děje, okamžitě přivolala policisty. Případ nyní řeší českolipští kriminalisté. „Již zahájili úkony trestního řízení pro spolupachatelství na zločinu omezování osobní svobody s následkem fyzických a psychických útrap. V případě uznání viny hrozí 31letému muži a jeho o rok starší přítelkyni za spolupachatelství na tomto zločinu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ podotkla Baláková.