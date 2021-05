Dva případy, kdy lidé s prokázanou nákazou koronavirem chodili ven na veřejně přístupná místa, řeší aktuálně policie na Českolipsku. Karanténu porušily dvě ženy, z toho jedna opakovaně a navíc to v jejím případě nebyl jediný prohřešek. Policisté se s ní poprvé setkali na začátku dubna na silnici I/9 v Borské ulici v České Lípě, kdy projela na semaforu na červenou. Ukázalo se, že žena nemá za volantem co dělat, protože jí úřady na rok zakázaly řídit.

Policisté si navíc nemohli nevšimnout jejích rozevlátých pohybů, zúžených zorniček nebo potíží s komunikací, a proto ji podrobili orientačnímu testu na drogy. „Ten vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin. „Pak se jim řidička svěřila, že je také pozitivní na onemocnění covid 19 a my jsme následně zjistili, že proto měla od hygieniků nařízenou izolaci. Za její porušení jsme ji obvinili z přečinu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti,“ informovala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Vzhledem k tomu, že se přečinu žena dopustila v době, kdy byly v České republice ohroženy životy a zdraví lidí, může ji za to soudce poslat až na tři roky do vězení.

V souvislosti s dubnovou jízdou se také zodpovídá z maření výkonu úředního rozhodnutí. To jí ale od černých jízd nijak neodradilo. Za volantem ji policisté přistihli znovu tento týden. A řidička byla navíc opět pod vlivem drog. „Její vozidlo jsme nechali odvézt odtahovou službou na záchytné parkoviště. Vyšetřovatelka potom v této souvislosti podala státnímu zástupci podnět k zajištění vozidla jako nástroje trestné činnosti s tím, že bude státní zástupce u soudu navrhovat jeho propadnutí. Tento podnět státní zástupce podpoří,“ dodala Baláková.

Z šíření onemocnění covid 19 stíhají policisté na Českolipsku také 35letou ženu, která v době hygieniky nařízené izolace jezdila po České Lípě městskou hromadnou dopravou a obrážela obchody. I jí hrozí tříletý trest odnětí svobody.