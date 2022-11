Zcela zbytečnou a přehnanou zarputilostí se připravil pětatřicetiletý Vlastimil Štrynek z Českolipska o šanci vyváznout s nejnižším možným trestem za krádeže v Mimoni. Až o několik měsíců kratší čas za mřížemi by mu totiž zajistil institut prohlášení viny, proti němuž zprvu v jednací síni Okresního soudu v České Lípě nikdo nic nenamítal.

„Důkazy jsou nesporné, ohrožen je sazbou odnětí svobody od šesti měsíců do dvou let. V případě prohlášení viny budu akceptovat nejnižší možný trest, tedy šest měsíců vězení,“ prohlásila na počátku hlavního líčení státní zástupkyně Marie Jandáčová. O přijetí svého prohlášení viny měl velký zájem sám recidivista, kterého převezla eskorta z Vazební věznice v Liberci. „Kradl jsem,“ doznal se.

Zapomeňte na televizní Soudkyni Barbaru. Studenti okukovali soud

Po přečtení stručného návrhu na potrestání státní zástupkyní se ovšem stalo něco, co nikdo v jednací síni nečekal. Zloděj začal váhat, brblat, ošívat se. A netrvalo dlouho, až svůj dosavadní postoj a zájem na nejnižším možném trestu zhatil. A to jen kvůli ve věci zcela nepodstatné zmínce v návrhu na potrestání, že při odchodu ze supermarketu s kradenými čokoládami odstrčil tamní obsluhu s tím, ať ho nechá být.

„Já jsem nikoho fyzicky nenutil, aby mě pustil, abych vynesl ty čokolády, to je všechno,“ argumentoval dokola Štrynek. Jeho advokát mu přitom vysvětloval, že je obviněn z krádeží, k nimž se přiznává, a tak polemizování o strčení do ochranky prodejny nemá žádný vliv na trest.

Banální krádeže

Podle návrhu na potrestání si muž měl přisvojit dvě velké čokolády Milka celkem za 219 korun letos koncem března. Stalo se to v supermarketu Tesco v Mimoni, kde s nimi bez zaplacení hodlal opustit krám. Podle spisu při tom odstrčil obsluhu obchodu, aby mohl utéci ven. O měsíc později v mimoňském Penny Marketu vzal tři tyčinky Margot, ke kterým si přibral ještě akuvrtačku za 890 korun. Prošel kolem pokladen bez zaplacení, ale všimla si ho ostraha prodejny.

Pětatřicetiletý zloděj čokolád Vlastimil Štrynek u českolipského soudu.Zdroj: Deník/Petr Pokorný

V obchodech byl s kradeným zbožím přistižen jen rok a půl po tom, co si odpykal roční vězení za jiné krádeže. „Jelikož byl obviněný za krádeže opakovaně v posledních třech letech potrestán, musí jít před soud znovu, i kdyby si přisvojil věc za pouhou jednu korunu,“ podotkl samosoudce Milan Vencl. Jak také vysvětlil, soud může přijmout prohlášení viny pouze předepsaným způsobem, kdy obviněný uzná svoji vinu, právní kvalifikaci za správnou i to, že se skutek stal tak, jak je popsán žalobcem.

„Trestní řád nabízí jít cestou prohlášení viny. Sám jste o tuto možnost žádal. Musíte se ale vyjádřit k tomu jako celku, bez jakýchkoliv „ale“ a podmínek,“ uvedl soudce. „Já vás nenutím do ničeho. Ptám se znovu: Cítíte se nevinen, nebo vinen?“ ptal se soudce Štrynka. „Já nesouhlasím, nelíbí se mi to, já jsem nikoho fyzicky nenutil, aby mě pustil, abych vynesl ty čokolády, to je všechno,“ zopakoval zloděj soudci. Ten proto rozhodl, že prohlášení viny od Štrynka nelze přijmout a jeho krádeže sladkostí v mimoňských obchodech tak musí českolipský soud projednat formou standardního trestního řízení.

Nepochopitelné jednání

„Jak vidět, situace u soudu se může měnit každou minutu. Sice nám posílal srdceryvné dopisy, ale pak reaguje takto nepochopitelně, i když je to jeho právo. Dál popírá jen to, že by se v obchodě strkal s ochrankou, což ale na kvalifikaci přečinu krádeže nic nemění,“ komentoval soudce.

Auto v plamenech. Požár vozu na Českolipsku se obešel bez zranění

U soudu zaznělo, že v rejstříku trestů Vlastimila Štrynka figuruje 13 záznamů, včetně několika nepodmíněných trestů odnětí svobody, většinou za majetkovou trestnou činnost. „Na svobodě je aktuálně omezen kvůli jinému trestnímu řízení, ve vazbě tak zůstává,“ řekl Vencl a určil, že kvůli výslechům svědků bude hlavní líčení pokračovat počátkem listopadu, kdy lze očekávat i vynesení rozsudku.

Takzvané prohlášení viny se po novele trestního řádu z října 2020 používá při snaze docílit zkrácení hlavního líčení, je i cestou k co nejnižšímu trestu. Je možností obžalovaného, aby během hlavního líčení prohlásil svou vinu a zároveň souhlasil s právní kvalifikací skutku uvedenou v obžalobě či v návrhu na potrestání.