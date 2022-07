Minulý měsíc jiný zloděj okradl v kempu tři kamarády z Vysočiny, odcizil jim z chatky batohy s osobními věcmi a penězi v době, když vyrazili mezi lidi do hospody. Stalo se to mezi půl jedenáctou v noci a druhou hodinou nad ránem. „Cennosti a peníze by si návštěvníci kempů měli proti krádeži dobře zabezpečit, a to nejlépe v úschovných boxech. Pokud takové služby rekreační zařízení nenabízí, cennosti by neměli pouštět z očí a používat víc platební karty,“ dodala Baláková.