Zloděj využil chvíle nepozornosti a po činu ze dvorku odešel na ulici do centra města. Květinářka ho ještě zahlédla zezadu, jak mizí ve vratech. "Majitelka obchodu si nejprve myslela, že si muž potřeboval odskočit, potom ale zjistila, že je její peněženka, která před tím ležela na židli, pryč. Uvnitř bylo 48 000 korun, platební karta a osobní doklady ženy," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Objasnit případ by policistům mohl pomoci muž, kterého zaznamenala kamera městského kamerového systému v inkriminovanou dobu v poblíž květinářství. "Potřebujeme ho vyslechnout a žádáme ho proto, aby se nám ozval na linku 158," řekla Baláková. Muž má specifický způsob chůze, podle kterého by ho mohli poznat případní známí nebo přátelé. Pomoci by mohlo i oblečení nebo typ jeho postavy.

Muž, kterého chtějí policisté vyslechnout

Zdroj: Youtube

"Jde o muže, jenž se na záběru objevuje jen krátce v pravé části obrazovky. Na sobě má tmavé oblečení a zdá se, že nepatrně kulhá. Veškeré informace vedoucí ke zjištění jeho totožnosti přijme každá služebna Policie ČR nebo známá linka 158," uzavřela Baláková.