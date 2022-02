Zloděj využil chvilky u novoborského Kauflandu. Policie ho zadržela ve Cvikově

Ve čtvrtek 3. února kolem sedmé hodiny večer vyrazil do Kauflandu v Novém Boru manželský pár. Když dvojice vyložila nákup do auta, vrátil muž nákupní vozík do boxu a přitom v něm zapomněl taštičku s doklady. Po chvíli ji začal shánět a uvědomil si kde zůstala. Ačkoliv běžel hned k nákupním vozíkům 41letý recidivista byl rychlejší a opuštěnou tašku si rychle přivlastnil.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR