32letý muž z Žandovska se polici snažil na kole ujet a vydal se na Děčínskou ulici, odkud sjel na cyklistickou stezku, která vede podél řeky Ploučnice. "Jakmile spatřil blížící se policejní vůz, z kola seskočil a začal utíkat opačným směrem k Pivovarské ulici. Policisté z vozu vystoupili a nadběhli mu. V té chvíli skočil v panice do řeky Ploučnice, kterou přeplaval. Policisté se na druhý břeh dostali na rozdíl od něj tak, že jednoduše přeběhli most," popsala honičku tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Muži zákona povedeného cyklistu zadrželi hned poté, co vylezl z řeky a převezli ho na policejní služebnu. Noc strávil v policejní cele. Ráno ho navštívili kriminalisté, které zajímalo, jak přišel ke svému jízdnímu kolu a také to, proč před policisty ujížděl. "Ukázalo se, že se v časovém období od 12. října do 24. listopadu vloupal do 27 sklepních komor v panelových domech na různých místech v České Lípě. Konkrétně na sídlišti Špičák, Lada, Sever, Slovanka a v centru města, kde způsobil škodu za celkem 167 000 korun. Předmětem jeho zájmu byla jízdní kola, jejichž prodejem si obstarával peníze na drogy. Zatím víme, že majitele sklepů připravil o celkem 9 jízdních kol v hodnotě 122 000 korun," uvedla Baláková.

Jedná se o zřejmě nenapravitelného zloděje, kterého za krádeže už v minulosti pravomocně odsoudily Okresní soud v České Lípě i Okresní soud v Kladně. Naposledy ho českolipský soud poslal do vězení 25. října letošního roku, a to na 14 měsíců. Jeho nástup do věznice se zadržením 24. listopadu jen urychlil.

Potom, co mu vyšetřovatel sdělil obvinění podal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Obával se toho, že by na svobodě v trestné činnosti pokračoval. Stejného názoru byl i státní zástupce. Soudce ho nakonec poslal rovnou do výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí nepodmíněné odsouzení. Původní trest, který byl čtrnáct měsíců mu může nový soudní verdikt prodloužit o dalších pět let.