Hlavní líčení 4. ledna proběhlo především kvůli požadavku obžalovaného, aby byl znovu vyslechnut autor znaleckého posudku, lékař a soudní znalec Ondřej Trojan, zabývající se psychiatrií a sexuologií. Českolipský soud se proto propojil „video mostem“ s Obvodním soudem pro Prahu 2, kde Trojan odpovídal na otázky soudu a shrnul závěry ze svého znaleckého posudku k obžalovanému. Ten kupodivu ke znalci nepřednesl jediný dotaz.

Léčba prý nemá smysl

„Obžalovaný netrpí duševní chorobou, psychiatrickým onemocněním. Svoje jednání mohl ovládat. Z úzce psychiatricko-sexuologického hlediska není nebezpečný, proto nenavrhujeme ochrannou léčbu ani umístění do zabezpečovací detence,“ uvedl mimo jiné Trojan s tím, že recidiva není vyloučená, ale není ovlivnitelná léčebnými možnostmi. „Trestné činy spáchal při plně zachovaných rozpoznávacích a ovládacích schopnostech, ve stavu prosté opilosti, kterou si navodil sám dobrovolně,“ shrnul soudní znalec.

Znásilnění, vydírání. Před soudem stanul "specialista" na sexuální zločiny

Kvůli sexuálnímu násilí strávil Českolipan Hami značnou část svého života ve věznicích. „S tak zaměřenou, dlouhou trestní minulostí, zahrnující několik znásilnění žen jsem se nesetkala, je speciálním recidivistou. A nevzal si z toho ponaučení,“ komentovala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

Nyní Hami, po delší pauze, opět čelil obžalobě ze zločinu znásilnění, navíc i vydírání poškozené ženy. Nedoznal se. Nepopíral jen, že se snažil poškozenou ovlivnit ke stažení trestního oznámení. Za oba zločiny mu státní zástupkyně navrhovala trest osmi let vězení. Muž, původem od slovenského Trebišova, si většinou potrpěl na mladší ženy, dokonce byl odsouzen za znásilnění nezletilé dívky. Jak vyplývá ze starých soudních spisů, ženy napadal, jen když byl podnapilý. Škrtil je, zakrýval jim ústa, aby nemohly křičet.

Co se stalo

Podle nepravomocného rozsudku se zločin znásilnění stal loni 30. června po půl páté ráno u lesního porostu poblíž českolipské Střelnice, kde byla jeho obětí o 23 let mladší rodinná známá, která byla v jeho domácnosti v České Lípě na návštěvě a s níž nejprve popíjel alkohol a pak ji šel doprovodit k jejímu bydlišti. „Poškozené pravou rukou stiskl krk, svlékal ji z teplákových kalhot a kalhotek a vnikl do ní. Penis jí vsunul i do úst. Kopala kolem sebe, verbálně i fyzicky mu dávala najevo svůj nesouhlas,“ zaznělo v rozsudku. Následně se snažil svou oběť přinutit ke stažení trestního oznámení, které na něj podala. Štefan Hami soudu tvrdil, že ji zná už asi 6 let, ale tentokrát se prý k němu nečekaně vetřela.

„Moje minulost je špatná, léčil jsem se, choval jsem se slušně, problémy jsem neměl, uběhla tak dlouhá doba a já tu stojím před soudem… Je mi to líto! Poškozenou znám dobře, vycházeli jsme dobře, neřekl jsem jí špatné slovo. Nebránila se, chtěla to po mně,“ řekl v posledním slově Hami. „Nikdy jsme ji sám nevolal, jen přes družku a použil jsem špatné slovíčko. Nebylo to myšleno špatně, chtěl jsem ty vztahy narovnat, ne abych se jí mstil,“ dodal.

Jeho obhájkyně soud žádala o zproštění obžaloby, jelikož je názoru, že vina jejího klienta nebyla ani v jednom bodě prokázána. „Byl přesvědčen, že poškozená má zájem, aby mezi nimi došlo k souloži. Když projevila nesouhlas, nepokračoval, přestal. U druhého skutku postrádáme jakoukoliv výhrůžku vůči poškozené,“ sdělila senátu advokátka Marie Vítková.