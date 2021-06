"Jak jsme předpokládali, skončila v rukách nepoctivého nálezce. Ten se k činu pod tíhou řetězce nepřímých důkazů v úterý přiznal a peníze nám vydal. Konkrétně 78 700 korun, podle něj v peněžence víc peněz nebylo," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

I přes to, je zajištění peněz úspěchem práce kriminalistů a velkým štěstím pro obchodníka, který peněženku ztratil. "Vyšetřování případu nás dovedlo k 42letému muži, kterého už vyšetřovatel obvinil ze spáchání přečinu zatajení věci. Za to ho soud může poslat až na rok do vězení," uzavřela Baláková.