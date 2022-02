Olympijská kolekce zahrnuje 33 kusů oděvů a doplňků a navrhla ji absolventka Textilní fakulty TUL Veronika Paulenová. Příprava setu oblečení pro českou výpravu v Číně trvala dva roky, část kolekce je ušitá v České republice. „Značka Made in Czechoslovakia i Made in Czech Republic v zahraničí vždy symbolizovaly kvalitu, šikovnost a inovace. Olympijská kolekce 2022 v sobě tyto hodnoty propojuje. Na mně už pak bylo vše zakomponovat do návrhů olympijské kolekce,“ řekla designérka firmy Alpine Pro Veronika Paulenová.