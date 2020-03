V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 19:03 Nové případy hlásí Bahrajn a Irák. Koronavirem se nakazilo již 19 lidí v Iráku, 47 v Bahrajnu. 01.03. 18:49 "Dalo se čekat, že se Covid-19 do České republiky dostane, přeji hodně sil pacientům i lékařům a sestrám, kteří se o ně starají. Dobrou zprávou jednoznačně je, že všichni tři pacienti v ČR mají mírné příznaky. Věřím tedy, že vše dobře dopadne. Chtěl bych v tuto chvíli všechny poprosit, aby hlavně zachovali klid a nepodléhali panice, není k ní důvod. Mimořádně důležité je dbát na doporučení hygieny, lékařů a ministerstva. Zdravotníci jsou, i přes místy zmatenou a neúplnou komunikaci ministerstva a vlády směrem k veřejnosti, dobře připraveni," uvedl exprimátor Prahy a poslanec Bohuslav Svoboda. 01.03. 18:24 V Itálii zemřelo dalších pět lidí nakažených koronavirem, počet obětí v této zemi tak stoupl na 34, uvedla ANSA. Nakažených bylo potvrzeno téměř 1700. 01.03. 18:23 V Izraeli se v pondělí konají volby, ministerstvo zdravotnictví vyzývá voliče, aby se neobávali koronaviru a přišli volit. Pro lidi v domácí karanténě jsou připraveny speciální volební místnosti. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.