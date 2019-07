Po několik generací se party mladých lidí i celé rodiny vydávají zdolat peřeje českých řek. Lákají krásy přírody i celodenní posilování svalů na zdravém vzduchu, utužování kolektivu a veselé příhody, na které se vzpomíná celý život. Odvrácenou tváří jsou rizika, která nám hrozí, když nechováme správně. Zopakujte si proto následující pravidla.

1. Děti by měly mít vždy záchrannou vestu a ideálně i přilbu. Nezapomeňte přibalit i „házecí pytlík“, s jehož pomocí můžete zachránit život. Je to vak, v němž je složené lano, které se uvolní, jakmile ho hodíte. Doletí až deset či patnáct metrů od lodi.

2. Pumpička a lepící sada by neměly ve výbavě chybět, pokud jedete v nafukovací kánoi. Vydáváte-li se na vodu v laminátové klasice, nezapomeňte na cestu přibalit laminovací sadu.

3. Objevte půjčovny. Fungují na většině českých řek, jakou jsou Sázava, Vltava, Otava, Ohře a Lužnice. Nemusíte mít starost o to, jak dopravit loď k vodě a starost o její stav. Parkoviště bývá zajištěné, stejně jako odvoz lodí. Sudy, záchranné vesty i přilby bývají součástí výpůjčky. Můžete si také domluvit vodáckého instruktora.

4. Nejezděte po tmě, nikdy nevíte, co je před vámi a pod lodí. I když si myslíte, že trasu důvěrně znáte. Všechno může být úplně jinak, než si pamatujete.

5. V řece raději neplavte pod vodou, může vás nepříjemně překvapit a v horším případě i zranit třeba potopená větev.

6. Neskákejte z výšky do vody, pokud nevíte, jaká je pod vámi hloubka a vždy sledujte, co je okolo vás. Mohou to být ulomené větve, popadané stromy a jiné předměty.

7. Nikdy neplavejte pod jez! Již mnoho vodáků to nerespektovalo a zaplatili za to životem.

8. Do hermeticky uzavíratelného sudu dejte nejen oblečení, ale i mobilní telefon nebo doklady. Vše můžete pro přehlednost ještě rozdělit do igelitových sáčků. Sud nezapomeňte přivázat k lodi, pokud se převrátíte, alespoň vám neuplave.

9. Při bouřce se rozhodně neschovávejte pod stromy. Ani nepokračujte v jízdě po řece, blesk může uhodit i do vody.

10. Nezapomeňte vybavenou lékarničku. Měl by v ní být i repelent nebo levandulový sprej, které pomůžou proti komárům. Pozor si dejte na ostré slunce. Voda sluneční paprsky odráží, můžete se rychle a bolestivě spálit. Chraňte se oblečením, čepicí, kloboukem a krémem se SPF 50.

11. Cvakli jste se? Plavte nohama napřed po proudu.

12. Přistávejte raději šikmo proti proudu.

13. Pozor na zvířátka, která hned nevidíte. Ve vodě žijí nejen ryby, ale i například užovky, na břehu vás mohou překvapit nejen klíšťata, ale i psi hlídající pozemek.

14. Myslete ekologicky a nenechávejte v přírodě plastové a ani jiné odpadky. Organické zbytky zahrabejte.

15. Vodáctví není ideální sport pro svatební cestu, manželské páry se na společné lodi často rozhádají. Za všechno totiž může háček! To samozřejmě není pravda, ale kapitán lodi si to často myslí. Háček je ten, kdo pádluje na přídi, kdežto kapitán sedí vzadu a kormidluje. Háček ovšem nemá šanci loď řídit. Na druhou stranu – pokud tuto zkoušku vztahu přežijete, máte vyhráno. Vzpomeňte si na film Svatební cesta do Jiljí.

