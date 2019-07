Je ČSSD na odchodu z vlády?

Určitě ne, vláda ANO a ČSSD funguje. Teď jsme si připomněli první rok od získání důvěry ve sněmovně, udělali jsme bilanci našich 657 úkolů, z toho jsme splnili 148. V situaci, kdy má pan prezident jiný názor na výměnu ministra kultury než ČSSD, se chovám velice vstřícně a striktně postupuji podle koaliční smlouvy. Návrh na jmenování pana Šmardy jsem odeslal na Hrad už 31. května, s panem Hamáčkem komunikuji, píšeme si, udělal jsem nestandardní krok, když jsem na jeho žádost přišel na zasedání předsednictva ČSSD.

Co jste jeho členům řekl?

Někteří novináři si vyfotili moje poznámky, kde jsem psal o destabilizaci Evropy. Předsedkyní Evropské komise byla zvolena Ursula von der Leyenová, s níž jsem telefonicky mluvil minulý pátek, hned se u ní budu hlásit o termín, abych bojoval o dobré portfolio pro českou eurokomisařku. Samozřejmě by bylo špatně, kdyby se v takových dnech všude mluvilo o tom, že se vláda v ČR rozpadla. My plníme to, co jsme lidem slíbili. Rekordně zvyšujeme důchody, rodičovský příspěvek, mzdy, bojujeme proti suchu, vracíme vodu do krajiny. To je snad nejdůležitější. Stanovili jsme postup ohledně dostavby jaderných bloků, vyřešili jsme lithium.

Vaše účast v Lidovém domě asi sehrála důležitou roli v rozhodování členů vedení ČSSD, kdy 37 ze 45 bylo pro setrvání ve vládě. Sdělil jste jim, že si přejete, aby sociální demokraté neodešli do opozice?

O svých přáních jsem nemluvil, nic jsem nedoporučoval ani nenavrhoval. Jen jsem konstatoval, že naše vláda je úspěšná, i když máme na některé věci jiné názory. ČSSD nemá ve své DNA šetření, snižování daní, efektivní stát. Komunikace s předsedou Hamáčkem je ale diametrálně odlišná než s panem Sobotkou. S ním jsme si za tři a půl roku vyměnili dvě SMS. Každý z nás poslal jednu. Jana Hamáčka jsem ale hned po nástupu vlády vzal na zasedání NATO, představil jsem ho jiným státníkům. Jsme v kontaktu velice často a všichni také dobře vědí, že jsem přísnější na ministry za hnutí ANO než za ČSSD. K nim si některé věci nedovolím.

Několikrát jste zopakoval, že Jan Hamáček ČSSD zachránil, když prosazoval její vstup do vlády s ANO. Je ovšem dost sociálnědemokratických funkcionářů, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby byli v opozici, budou mít lepší výchozí pozici pro krajské volby.

A v čem, prosím vás?

Mohli by vás víc kritizovat.

Poslanci a další členové ČSSD mě kritizují permanentně. Paní Maláčová a pan Petříček nejsou poslanci, tak by na tu kritiku měli horší pozice.

Kandidáti na hejtmany za ČSSD by si jistě ke kritice našli spoustu příležitostí i témat.

Nás dostatečně kritizuje opozice, a pokud by se chtěli připojit k programu Antibabiš, byla by to jejich věc. Jednou se ale členové ČSSD v rámci referenda rozhodli, že jdou do vlády, tak by u toho měli setrvat. I my musíme dělat programové kompromisy.

Myslíte návrat k proplácení prvních tří dnů nemoci?

Například. To, že sociální demokracie neuspěla v evropských volbách, určitě není výsledek její vládní účasti, ale komunikace některých lidí z ČSSD ve veřejném prostoru.

Jejich nervozitě se ale nelze divit, neboť do vašeho koaličního vládnutí výrazně vstupuje prezident Zeman, který už zamítl jednu nominaci ČSSD, a to na ministra zahraničí Miroslava Pocheho.

To byla jiná situace, na toto ministerstvo jsem na Hrad šel dopředu s alternativními návrhy. Tam byla dvířka otevřená.

A jak je to teď? Řekl prezident vám nebo Janu Hamáčkovi, že Michala Šmardu ministrem nejmenuje?

Pan prezident si myslí, že sociální demokracie panu Staňkovi ublížila, protože generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta odvolal na základě faktických nálezů auditu a podal na něj trestní oznámení. Pokud vím, ČSSD za panem Staňkem zpočátku stála, pak změnila názor a on dnes mluví o zradě. Navíc pan prezident je přesvědčen, že Michal Šmarda není vhodný kandidát na tuto pozici, což si myslím taky. Já ale respektuji koaliční smlouvu a jednám podle ní. A pana Šmardu jsem nominoval hned, jakmile o to pan Hamáček požádal.

Za vládu zodpovídá premiér. Pokud si myslíte, že Michal Šmarda by neměl být ministrem kultury…

Vy si to možná myslíte také, ne? Aspoň to tak z vašich komentářů vyznívá.

Je to pravda. Pan Šmarda, jak sám přiznává, s kulturou neměl nikdy co do činění, což podle mě není ideální kvalifikace pro šéfování ministerstva kultury. Na rozdíl od vás ovšem nenesu odpovědnost za vládu. Proč jste to s Janem Hamáčkem neprobral předem?

Po pravdě řečeno, to mě ani nenapadlo. Respektoval jsem právo ČSSD na nominaci ministra a návrh jsem automaticky odeslal na Hrad. Nikdy jsem ale neuvažoval o podání kompetenční žaloby na prezidenta Zemana. Nic by nevyřešila a je to nesmysl. Snažím se věci řešit kompromisem a dohodou. Všichni čeští prezidenti měli k určitým ministerským návrhům připomínky. Věřím, že se to vyřeší na základě komunikace a domluvy.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že Miloš Zeman se nechová v souladu s ústavním pořádkem. V českém parlamentním systému prezident musí vyhovět premiérovu návrhu na odvolání a jmenování člena vlády „bez zbytečného odkladu“.

Nesouhlasím s tím, že je pan prezident nečinný, definitivní stanovisko neřekl, má právo se vyjádřit k osobám odvolávaného i navrženého kandidáta, to dělali i jeho předchůdci.

Nyní už ovšem není kam uhnout, sociální demokracie trvá na Michalu Šmardovi. V příštích dnech se chystáte vy i pan Hamáček za prezidentem Zemanem. Bude výsledkem vašich rozhovorů to, že 1. srpna se ministrem kultury stane Šmarda?

To se určitě nestane, protože jsou vládní prázdniny. Všichni ministři jedou na dovolenou a já také. Prvních 15 dní v srpnu nebudu přítomen.

K tomu, aby prezident jmenoval ministra kultury, vaše účast není zapotřebí.

To asi máte pravdu.

Nenaplní-li Miloš Zeman usnesení předsednictva ČSSD a nepodepíše jmenovací dekret, co bude následovat?

Nevím. Jestli to nastane, uvidíme.

Je na stole varianta, že prezident pověří na váš návrh Jana Hamáčka vedením resortu kultury?

To by musel chtít pan předseda Hamáček. Momentálně trvá na Šmardovi. A pan prezident udělal vstřícný krok, ustoupil, protože minulý čtvrtek mi řekl, že odvolá ministra Staňka. Někdo říká, že jsem nic nevyjednal, ale bylo to takto, pan Hamáček to pak v pátek oznámil médiím.

Netočme se v kruhu. Podá-li pět ministrů za ČSSD demisi, doplníte vládu o nestranické odborníky blízké Hradu?

Myslím, že nepodá.

Takže Zeman ustoupí a jmenuje Šmardu, nebo Hamáček přijde s jiným jménem?

Nechci spekulovat, uvidíme, jestli pan prezident změní názor.

Kdyby ČSSD z vlády odešla, půjdete do předčasných voleb, či jen vládu doplníte?

Nikdo si nepřeje předčasné volby, lidé chtějí klid, je léto, těší se na dovolenou. Nevidím důvod, proč by ČSSD měla z vlády odejít. Fakt si myslím, že se sociální demokracie zachránila tím, že do ní vstoupila.

Nemluvím o létu, ale o podzimu, kdy se bude jednat o rozpočtu, budou na stole definitivní závěry evropských auditů.

Nevím, proč stále opakujete nesmysly, že bruselské audity jsou nějaký problém.

Z předběžných auditních zpráv lze vyčíst, že je.

Zopakujme si fakta. Zákon o střetu zájmů předložila Sobotkova vláda. A TOP 09 jej změnila na lex Babiš.

Víte, že od loňského srpna v tomto ohledu platí přísnější evropská pravidla?

Evropský audit například mluví o období, kdy jsem v politice nebyl, pan Sobotka mě vyhodil z vlády 24. května 2017, premiérem jsem se stal až 6. prosince 2017, takže v tomto půlroce se mě zákon o střetu zájmů vůbec netýkal. Žádná korekce tedy nepřipadá v úvahu. Tu jsme museli udělat kvůli bývalým zkorumpovaným vládám, kdy jsme byli nuceni vrátit do Bruselu 35 miliard.

Ten audit vznikl na základě udání Pirátů a je taky zajímavé, že za ně do Evropského parlamentu kandidoval evropský auditor Petr Jirman. Z Bruselu přišel audit, který mluví o nějakých zakázkách z titulu střetu zájmů a technikáliích v operačním programu, což je problém úředníků, kteří to schvalovali. Ti si to musejí obhájit. Lex Babiš, který platí od 9. února 2017, měl za cíl vyštvat mě z politiky, ale já jsem mu plně vyhověl a své firmy jsem vložil do svěřenských fondů. Tudíž nemá logiku, že bych měl střet zájmů, když tradiční strany schválily lex Babiš a já jsem postupoval přesně podle něj.

Neříkejte tomu lex Babiš, týkal se i exministra zemědělství Jiřího Milka či jeho nástupce Miroslava Tomana. Zakazuje, aby firma ovládaná členem vlády získávala nenárokové dotace, investiční pobídky, veřejné zakázky. Není dobře, že ho náš právní řád obsahuje, neboť se může vztahovat na kohokoliv i v budoucnu?

Na ten zákon byla před dvěma a půl lety podána ústavní stížnost, neboť popírá moje základní právo vlastnit a zároveň se účastnit věcí veřejných.

Jste jako premiér jediným beneficientem Agrofertu a jeho ovládající osobou?

Samozřejmě že nejsem.

Nejpozději na podzim se také státní zástupce rozhodne, zda pošle obžalobu v kauze Čapí hnízdo k soudu, nebo vaše trestní stíhání zastaví.

Proč by to mělo jít k soudu, když nikdo žádný podvod neudělal? Je to všechno výmysl.

Třeba proto, že to policie navrhla?

To je od počátku účelové stíhání, firma měla na dotaci nárok, a přesto ty peníze vrátila. Žádný podvod se nestal, důkazy neexistují. Je to politický proces.

Doneslo se vám, že policie začala v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo prověřovat možné daňové úniky?

Jistě. Za třicet let se tady zřejmě nestalo nic jiného než Čapí hnízdo. Nechci to vůbec komentovat.

Možná se nakonec vše zlomí na jiné věci, a to na rozpočtu, kde KSČM požaduje snížení schodku z 40 na 30 miliard?

My snižujeme zadlužení vůči HDP, máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě, ale máme také velké výdaje. Zvyšujeme důchody a naším cílem je dostat se na průměrnou penzi 15 tisíc korun v roce 2021. Komunisté chtějí, abychom dávali lidem ještě víc peněz, takže to s jejich požadavkem nejde moc dohromady. Spolupráce mezi předsedkyní rozpočtového výboru paní Vostrou z KSČM a ministryní financí Schillerovou funguje velice dobře a korektně, myslím, že řešení najdou.

Najít musíte i peníze na dofinancování sociálních služeb, protože údajně nalezené dvě miliardy jsou jen virtuální částkou.

Dřív, než mě Sobotka vyhodil z vlády, jsem jako ministr financí zvýšil zaměstnancům v sociálních službách mzdy o 35 procent, za pět let to bylo o 8,7 miliardy. Prostředky se navýšily na více než 15,5 miliardy korun, tedy o 104 procent. Chtěli jsme jen vědět, kam ty peníze šly. Kdo přesně byl jejich příjemce, abychom se přesvědčili, že jsou spravedlivě rozdělovány.

Asociace krajů vám vysvětlí, že šly do klientů sociálních zařízení, i do těch, co se o ně starají. Minimálně jedna miliarda chybí.

Kraje skvěle žijí z daní, které my vybíráme díky EET a kontrolnímu hlášení. Na silnice II. a III. třídy jsme jim zase na letošek sehnali čtyři miliardy. Od roku 2015 je to skoro 20 miliard. Nic z toho vláda udělat nemusela. Vyřešili jsme sociální služby. Dramatickým navýšením o 104 procent.

Nevyřešili. Prostředky z evropských fondů se na mzdy čerpat nedají.

No tak kraje musí taky šetřit, jejich provozní náklady stále stoupají, teď to dělá 11,5 miliardy ročně. Nemůžeme všechno platit.

Také byste mohl vyslyšet Václava Klause ml. a navrhnout jejich zrušení. Sám opakujete, že kraje jsou jen průtokáč na peníze.

To také jsou, na školství a sociální služby.

Nebylo by nejrozumnější zrušit slevu na jízdném, která dělá šest miliard ročně?

Tu máme v programovém prohlášení vlády, které plníme.

I do takových dokumentů se občas dostanou věci nerozumné. Mimochodem, ztráta Českých drah za provoz dálkových vlaků přes státní kompenzace za slevy loni stoupla na 4,16 miliardy.

To není pravda, celkově jsou v zisku, a hlavně radost mají babičky, které mohou častěji navštěvovat svoje vnoučata a rodiny.

Až na to, že spíš než babičky jezdí studenti.

Taky, někteří jezdí se slevou na demonstrace proti Babišovi. Máme to v programu a tečka.

Váš koaliční partner ale navrhuje, že by se slevy měly omezit jen na seniory starší 70 let, čímž by se pět miliard ušetřilo.

Kdo to navrhuje?

Poslanec Roman Onderka.

Dobře no. Nevím, kolik frakcí je v poslaneckém klubu ČSSD, od členů vlády jsem to neslyšel.

Jako první místopředseda ČSSD má pan Onderka vliv asi velký, neboť pomohl prosadit zvýšení dotace na Moto GP v Brně z 39 na 55 milionů, ačkoli ministr Plaga, pod něhož to spadá, byl zásadně proti.

Tak to vidíte, sociální demokracie to chtěla, město Brno i Jihomoravský kraj to chtěly. Tak jsme jim vyhověli.

Je vaše vláda sociálnědemokratická?

Naše vláda má hlavně výsledky. A hnutí ANO je catch all party, jsme tu pro všechny.

Politologové míní, že už lovíte jen v levicových vodách.

V čem? Že jsme přidali důchodcům a učitelům? To je pravda, máme to v programu. Já mám sociální cítění a jsem rád, že se důchodci mají líp. Nezvýšili jsme ale daně kromě tabáku, tvrdého alkoholu a hazardu. Máme program pro živnostníky, zjednodušujeme administrativu, úkolem dne je digitalizace a boj proti suchu. V Bruselu musíme prosadit rozpočet na příští období, který nám bude vyhovovat.

Co řeknete předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi, jehož rozzlobilo, že vláda dala negativní stanovisko k jejich návrhu na ústavní ochranu vody?

Počkejte, zavolám pana ministra Brabce.

Půjdete na motýle?

Tentokrát na sysle. A nesmějte se, ve staročeštině jsou motýle. I na Moravě to tak říkají. Pojďte dál, pane ministře. Jak je to s tou vodou?

Odpovídá Richard Brabec, ministr životního prostředí: Komunisté to navrhovali jako absolutní průlom do právních vztahů, nehovoří totiž jenom o vodě, ale o přírodním bohatství jako celku, kam de iure patří i zemědělský půdní fond. To by znamenalo zestátnění všeho, což dělat nejde. Navíc s ministrem Tomanem už několik měsíců jednáme s ústavními právníky, čekáme na jejich závěrečné stanovisko. Řešit to určitě chceme a kolegy z KSČM pozveme ke kulatému stolu na dané téma. Musí to ale být ústavně konformní.

A jak se vám líbí plán šéfky komise Leyenové snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o padesát procent?

Brabec: My máme závazek snížit emise o 40 procent, asi bychom dokázali 45, ale padesát by byl problém. Babiš si bere slovo: O tom se budeme bavit. U nás dvě hnědouhelné elektrárny vypouštějí emise jako všechna auta dohromady. Proto chceme postavit jádro a ukončit provoz elektráren na uhlí.

Jste i dnes přesvědčen, že postup V4 a váš osobně při rozdělování klíčových postů v EU byl správný?

Určitě, to byl velký úspěch, protože jsme nedopustili nominaci spitzenkandidátů. V minulosti se to vždycky upeklo mimo Evropskou radu, domluvily se velké země a ostatní postavily před hotovou věc. Teď jsme o tom reálně jednali. Nedokázali jsme pochopit, proč není kandidátem na šéfa komise někdo z lidovců, kteří vyhráli volby, ale socialista. Ve spolupráci s Itálií a premiéry z Evropské lidové strany jsme zabránili nominaci socialisty Timmermanse. Teď je nejdůležitější, aby V4 uspěla při obsazování postů v Evropské komisi.

Získáte pro Věru Jourovou komisariát pro digitální ekonomiku?

Nechci to konkretizovat. Paní Jourová byla úspěšná eurokomisařka, je to žena, což je výhoda, protože Unie dbá na genderovou vyrovnanost.

Takže na ni nezbude rybolov?

Neštvěte mě. No a moře zatím nemáme, což je podle mě škoda.