Daňové přiznání na poslední chvíli: Pět věcí, na které je dobré dát pozor

Loni s příchodem koronavirové pandemie úřady lidem povolily podávat daňové přiznání až do 18. srpna. Letos již sice tak vstřícné nejsou, přesto se také tentokrát nejzazší termín pro jejich podání posunul oproti obvyklému „aprílovému“ datu alespoň o měsíc. Lhůta ovšem uplyne v pondělí 3. května. Tomu, kdo daňové přiznání neodevzdá včas, hrozí pokuta, dokonce tučnější než obvykle. Lze se jí ale vyhnout ještě podáním přiznání v elektronické podobě, na ně je čas až do 1. června. Kdo využije služeb daňového poradce, má na splnění povinnosti ještě o měsíc více. Deník připravil pět věcí, které by měly zajímat všechny „daňové opozdilce“.

Daňové přiznání | Foto: ČTK/Malý Martin