Svá oblíbená videa či hudbu děti nejčastěji sledují na mobilním telefonu (82 procent), sporadičtěji na počítači (43 procent).

„Daleko méně času než jejich vrstevníci v zahraničí tráví na internetu kvůli práci do školy,“ uvedl psycholog David Šmahel z Masarykovy univerzity, který je koordinátorem studie.

Není to jediné znepokojivé zjištění. Sociální sítě využívá 40 procent českých kluků a dívek mezi 9 až 11 lety, zatímco v Německu jen 11 procent. Pětina školáků přitom přiznala, že na ně přes internet někdo agresivně zaútočil, 34 procent pak obdrželo zprávy se sexuálním obsahem. V tomto bodě se ČR umístila jako druhá nejhorší destinace za Vlámskem.

O to víc znepokojuje, že čeští rodiče se o internetové aktivity svých potomků starají velmi málo. „Pouze 16 procent dětí uvedlo, že s nimi často mluví o tom, co dělají online, a 56 procent sdělilo, že se o tom s nimi nebaví vůbec. To je nejhorší statistika ze všech zemí,“ uvádí Šmahel.

„Hodně rodičů se spoléhá spíše na restrikce a omezování, což je bez aktivního přístupu a sdílení zkušeností méně efektivní,“ připomíná Hana Macháčková, spoluautorka studie. Paradoxní je, že děti svým rodičům s využíváním internetu běžně pomáhají, nedělá to jen pětina z nich.

Otázka zní, co se s výjimečným souborem údajů, který je k dispozici k datu, který je Dnem bezpečného internetu, bude dít dál. Jak totiž na dotaz Deníku sdělil David Šmahel, na studii neposkytlo peníze žádné české ministerstvo, takže ji nakonec zaplatila Fakulta sociálních studií MU Brno.

„Naopak v ostatních státech tento výzkum podporují státní instituce, nadace i soukromé firmy,“ dodal.