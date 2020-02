Papírový odpad se navíc dosud ve velkém vyvážel do Číny, která ovšem od roku 2017 jeho dovoz výrazně omezuje. „Nyní je problém sběrový papír v některých kvalitách vůbec prodat,“ uvedl prezident Asociace českého papírenského průmyslu Jaroslav Tymich.

Produkce obalových papírů přitom stále mírně roste, zvyšující se nabídku sběrového papíru přesto výrobci nedokážou využít. V Česku se ho přitom sebere asi milion tun, ale recykluje se zde pouze jen něco přes pětinu tohoto množství. „Nemáme příliš velké kapacity na zpracování starého papíru, proto jej nejsme schopni zpracovávat,“ řekl Deníku analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Další zpracovatelské závody

Řešením by podle něj bylo postavení dalších zpracovatelských závodů. „Těžko říci, zda to může vyřešit pouze trh. Mohla by to být i otázka pro Evropskou unii, zda by to neměla lépe legislativně upravit, případně tento byznys dotovat,“ míní. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) do roka v Česku nové kapacity na zpracování papíru vzniknou.

„Očekáváme, že se poté si-tuace zlepší a cena vykupovaného papíru půjde zase nahoru,“ uvedl Brabec.

Obcím, jež papírový odpad třídí, i když o něj není zájem, pomohla obalová společnost EKO-KOM. Se zpětnou platností od začátku letošního roku zvýšila platby třídicím linkám.

„Náklady této intervence pokrýváme z rezervního fondu,“ uvedl její generální ředitel Zbyněk Kozel. Kompenzace se ale týká jen vytříděného odpadu, tedy nikoliv tiskovin, jež tvoří asi polovinu papírového odpadu.