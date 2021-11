ČEZ může snížit ceny energií, říká spolek pro dostavbu Temelína. Firma to odmítá

ČTK





Stát může snížit nynější vysoké ceny elektřiny tím, že dá pokyn firmě ČEZ, aby se vyvázala z obchodování na německé burze. Elektřina by tak zůstala v ČR za výrobní náklady a přiměřený zisk. Novinářům to dnes sdělila předsedkyně spolku pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Ivana Kerlesová. Podle firmy ČEZ to možné není, kvůli dohodám s EU.

Jaderná elektrárna Temelín (na snímku z 28. března 2019) | Foto: ČTK