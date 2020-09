Po víkendových demonstracích v Berlíně začaly na sociálních sítích kolovat snímky obřích manifestací s tvrzením, že média lžou o počtu protestujících a že „ve skutečnosti“ jich bylo mnohem více. Jenomže fotografie, které to měly dokládat, často pocházely z úplně jiných akcí.

Není fotka jako fotka

„Česká televize lže, jako když Rudé právo tisklo. Berlínské protivládní demonstrace se podle zahraničních médií účastnilo 200 tisíc lidí, ve skutečnosti asi ještě víc. Podle Událostí České televize 20 tisíc. Od ulice Unter den Linden přes Braniborskou bránu až k Vítěznému sloupu na kulaťáku v Tiergarten bylo plno. Každý, kdo jen trochu zná Berlín, si musí klepat na čelo, co v newsroomu na Kavkách sedí za trotly,“ napsal v pondělí na svůj facebookový profil Petr Štěpánek, současný člen hnutí Trikolóra, dříve člen Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) z let 1994 až 2003 (o oprávněnost svého odvolání v roce 2003 se spolu s některými dalšími členy rady soudí) a člen Rady Českého telekomunikačního úřadu z let 2006 až 2011.

Svůj příspěvek Štěpánek doprovodil fotografií, zachycující obrovské davy lidí právě v okolí Vítězného sloupu v berlínském parku Tiergarten.

Štěpánkův post i s tímto snímkem poměrně rychle získal více než 180 sdílení, kromě individuálních uživatelů této sociální sítě jej sdílely i facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice, Vlastenci a přátelé zdravého rozumu, Nebudeme volit strany podporující selhávající multikulturalismus, Trikolóra Hnutí občanů, Trikolóra – Hnutí občanů MO Uničov, Hnutí: Na každém životě záleží – All lives matter! nebo Přátelé Miloše Zemana.

Problém je, že fotografie, kterou bývalý člen dvou rad použil, vůbec nepochází z letošních protestů. Jak lze ověřit pomocí funkce vyhledávání obrázků v Google, tentýž snímek se na internetu vyskytuje už od roku 2018. Jde totiž o záběry z dva roky staré demonstrace proti krajně pravicovému populismu, uspořádané v říjnu 2018, jíž se opravdu zúčastnilo něco přes 200 tisíc lidí z Německa i z jiných zemí.

La imagen del día es en Berlin: más de 200 mil personas en las calles contra el racismo y la xenofobia de partidos como Alternativa para Alemania. La movilización se desarrolló antes de las elecciones regionales en Baviera, que tendrán lugar este domingo.#UnMundoDeSensaciones pic.twitter.com/NQTieaNqWw — Juan Manuel Karg (@jmkarg) October 13, 2018

"Snímek dne z Berlína: více než 200 tisíc lidí vyšlo do ulic proti rasismu a xenofobii stran, jako je Alternativa pro Německo. Tato mobilizace se uskutečnila před regionálními volbami v Bavorsku, jež probíhají právě v této době," napsal 13. října 2018 na svůj twitterový účet například internetový uživatel Juan Manuel Karg, přičemž svůj příspěvek doprovodil stejnou fotografií jako Štěpánek tento týden.

Bylo to tu už před měsícem

Podobný problém se objevil už před měsícem, tedy začátkem srpna, kdy se v Berlíně konala demonstrace proti opatřením v souvislosti s nemocí COVID-19. Také tehdy se na sociálních sítích objevovaly falešné údaje o 1,3 až 1,5 milionu lidí, doprovázené podvrženými snímky. Sdíleli je například poslanci SPD Radek Koten a Karla Maříková.

Často se opakoval třeba snímek, který podle tiskové agentury AFP pocházel ve skutečnosti z červnové demonstrace proti rasismu, podnícené smrtí George Floyda, který zemřel po policejním zákroku. Snímek pořídil fotograf agentury Reuters.

V některých příspěvcích se také objevovaly obrázky, které vůbec nebyly z Berlína. Konkrétně Koten sdílel kromě výše uvedené fotografie z červnové demonstrace také snímek, který byl ve skutečnosti pořízen 10. srpna 2019 během technopárty ve švýcarském Curychu. Je k dohledání na webové stránce organizátorů této street party a je na něm vidět most Quaibrücke.

Počty se odhadovaly

Zbývá otázka, kolik lidí se tedy sobotní demonstrace v německé metropoli opravdu zúčastnilo a zda média opravdu manipulovala jejich počet.

Údaj o 20 tisících, zmiňovaný Štěpánkem, se objevil u prvotních zpráv o protestu, a to v rozporu s jeho slovy nejenom ve zpravodajství České televize, ale i v zahraničních médiích, například ve zprávě mezinárodní tiskové agentury Reuters. Číslo zřejmě vycházelo z informací pořádkových sil, které původně předpokládaly právě takový počet. V pozdějších zprávách se odhady počtu demonstrantů zvýšily, nejčastěji na 38 tisíc, popřípadě několik desítek tisíc. K přesnějšímu určení správného počtu účastníků by bylo třeba znát rozlohu zaplněného prostoru a počet účastníků na metr čtvereční.