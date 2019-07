Osudy malých zoo, zooparků či zookoutků u nás jsou různé, jedno ale mají společné – na jejich začátku byl zdánlivě bláznivý nápad.

„Nejprve jsem koupil bývalou restauraci s pozemky, což byla vlastně zarostlá louka. Po rekonstrukci restaurace jsem přemýšlel, co udělat s okolím. Při cestách po zahraničí a České republice jsem narazil na adventure golf a velmi se mi tento nápad zalíbil. Postupem času přibývala i zvířata, dokoupili jsme nějaké okolní pozemky a vznikl nápad, že bychom mohli mít zoologickou zahradu, což se po splnění velmi přísných podmínek povedlo, konkrétně v dubnu 2016,“ popisuje Petr Neumann, zakladatel rodinné zoo v Plasech nedaleko Plzně.

Na začátku cesty k dnešní podobě Zooparku Na Hrádečku v okrese Jindřichův Hradec byl soukromý chov několika druhů zvířat. „Postupem času se množství chovaných druhů zvyšovalo a my zjistili, že zájem veřejnosti je čím dál větší a podmínky pro vytvoření zoologické zahrady více než dobré, tak jsme zažádali o licenci zoologické zahrady. Díky neustálému zvelebování areálu jsou změny rok od roku viditelnější,“ přibližuje vznik nejmladší zoo na jihu Čech její majitelka Romana Albrecht Lišková.

Zakladatel papoušek Kubík dostal infarkt

Práce se zvířaty je plná emocí a o zoologické zahradě to platí dvojnásob. Potvrzuje to i Petr Neumann: „Ať už jde o radost a hrdost, když vás někdo pochválí, řekne například, že krásnější zoo v životě neviděl, přes vztek a naštvání, když vám neukáznění návštěvníci něco zničí nebo, nedej bože, ublíží zvířeti. Nebo třeba když vám různé úřady, například památkový, házejí klacky pod nohy a chtějí, abyste pomalu celý areál zboural. Ale největší emoce já osobně prožívám v souvislosti s našimi zvířaty. Některé jsou krásné a dojemné, hlavně, pokud se nám narodí nový přírůstek, jiné jsou naopak velmi smutné a bolestivé, a to, když nás nějaký náš svěřenec opustí,“ svěřuje se duchovní otec Zoo Plasy.

„Shodou okolností nám tento týden uhynul samec malpy hnědě, kterému jsme říkali Tleskač. Uměl si totiž zatleskat o nějaký pamlsek, a i díky tomu byl velkým oblíbencem návštěvníků. Dokonce se několikrát objevil i v televizi. Tyto roztomilé opičky se dožívají 20, v zajetí až 25 let, Tleskač zemřel v úctyhodných 27 letech, a i když byl jeho skon očekávatelný, přesto mě velmi zasáhl.“

