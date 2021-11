"Chci zdůraznit, že nevytváříme žádné nové úřady, ale pro lepší koordinaci některých činností jsme se rozhodli pověřit některé členy vlády některými úkoly," řekl Fiala. Připomněl, že obdobné ministerské posty již v minulosti existovaly.

Fiala premiérem

Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadnou vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti.

Ministr pro EU by měl podle Fialy koordinovat českou unijní politiku, ale také zlepšit přípravy na české předsednictví v příštím roce. Ministr pro legislativu by měl zlepšit kvalitu nových předpisů a předsedat Legislativní radě vlády. "Nechceme, aby tu byly tak špatně připravené zákony, jak jsme byli svědky v minulém funkčním období," řekl šéf ODS.

Dnešní dohoda o struktuře vlády se podle Fialy i předsedy Pirátů Ivana Bartoše týká pouze rozdělení postů mezi Spolu a PirSTAN. "Neprobírali jsme rozdělení resortů jednotlivým stranám," uvedl Fiala. Bartoš je rád, že se podařilo najít schéma rozdělení postů mezi koalice. "A myslím, že vyřešené to máme i v rámci naší koalice," řekl.

Na jednání se nemluvilo ani o konkrétních ministerských kandidátech jednotlivých stran. "Ta jména, jakkoliv jsou teď důležitá, musí zaznít až ve chvíli, kdy bude jmenován premiér a bude předkládat prezidentovi návrh na jmenování členů vlády," řekl Fiala.

Zájem o funkci ministra financí dnes připustil první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, obranu by podle spekulací mohla vést poslankyně ODS Jana Černochová. Jako kandidát na ministra zdravotnictví je dlouhodobě označován Vlastimil Válek (TOP 09), do čela zemědělství by se mohl vrátit šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, o kterém se však hovoří i v souvislosti s ministerstvem životního prostředí.

Vnitro pro Rakušana, digitalizace pro Bartoše

Pravděpodobným ministrem vnitra je šéf Starostů Vít Rakušan, školství by mohl vést jeho předchůdce v čele STAN Petr Gazdík. Místní rozvoj a digitalizaci by mohl mít na starosti šéf Pirátů Ivan Bartoš, v souvislosti s diplomacií se v posledních dnech spekuluje o bývalém pirátském poslanci Janu Lipavském.

Fiala označil úterní jednání za dlouhé, ale úspěšné, protože se strany dohodly na vládní koaliční smlouvě i programovém prohlášení. "Tyto dokumenty nyní předložíme našim politickým stranám, abychom je během několika příštích dnů schválili. Očekáváme, že budeme moci podepsat koaliční smlouvu v pondělí 8. listopadu v 11:00," uvedl.

Nynější menšinová vláda ANO a ČSSD měla původně 15 členů. Loni v lednu po odchodu Vladimíra Kremlíka (za ANO) z funkce ministra dopravy se počet členů kabinetu snížil na 14, protože postu se ujal vicepremiér Karel Havlíček (ANO), který nadále zastává i funkci ministra průmyslu a obchodu.

Schůzka s prezidentem

Hospitalizovaný prezident Miloš Zeman je podle lídra Spolu a předsedy ODS Petra Fialy ochoten přijmout ho ve chvíli, kdy bude v nemocnici přeložen z intenzivní péče na normální pokoj. Fiala to novinářům řekl po celodenním jednání o koaliční smlouvě a programu vznikající vlády.

Uvedl, že podle šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře se na něj prezident těší a je připraven se s ním sejít.

O schůzku požádal Fiala hlavu státu hned po volbách na počátku října, v nichž formující se vláda Spolu a PirSTAN získala 108 mandátů. Prezident je v Ústřední vojenské nemocnici, první zasedání Sněmovny po volbách svolal na 8. listopadu. Až po ustavující schůzi dolní komory podá demisi končící kabinet Andreje Babiše (ANO).