Již odpoledne vláda rozhodla o zákazu vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. „Situace je vážná, je potřeba to brát vážně, ale myslíme si, že to zvládneme," uvedl premiér Andrej Babiš. „Vláda přijala řadu rozhodnutí. Nejdůležitější je povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu na veřejnosti. Nařízení platí od dnešní půlnoci,“ potvrdil Babiš.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dodávky ochranných prostředků postupně přicházejí, a to výhradně z Číny. "V Evropě nejsou výrobci, kteří by nám mohli dodat tolik roušek a respirátorů."

Postup vlády dnes kritizoval Senát. Podle něj vláda oddalovala nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupovala v souladu s právním řádem, když jej nesvolala včas.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vláda si za svými opatřeními stojí. "My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas," řekla senátorům. Ústřední krizový štáb podle ní "v podstatě" fungoval, neboť jeho členové byli přítomni jednání vlády.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) namítl, že postoj Senátu není politický boj, ale upozornění na správné postupy. "Nikdo vám neříká, že se nesnažíte. Pokud to tak berete, je mi to líto," dodal.

Senioři mají povoleno do obchodů dopoledne

Vláda zároveň odpoledne zakázala všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10:00 do 12:00 s výjimkou osob starších 65 let a majitelů, provozovatelů nebo zaměstnanců prodejny. Toto opatření má seniory chránit před koronavirem. "Jsou nejvíce ohroženi," zdůraznil Babiš a upozornil, že senioři budou mít vymezený čas i v prodejnách drogerie a v lékárnách.

Přijato bylo i opatření k takzvaným pendlerům. Ti budou při návratu z práce do Česka na hranicích procházet kontrolou příznaků infekčního onemocnění. "Mají právo si nakoupit v obchodě," uvedl český premiér.

Víte, jak správně používat roušku?

V Česku bylo ráno 464 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyléčení zůstávají tři lidé. Ve vážném stavu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha tři až pět pacientů, na rozdíl od jiných zemí nikdo na nákazu v Česku nezemřel.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že epidemie koronaviru v Česku bude narůstat ještě zhruba měsíc, a to za předpokladu, že všichni lidé budou dodržovat pokyny vlády a lékařů. V opačném případě může trvat ještě déle.