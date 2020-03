„Ministerstvo zdravotnictví … dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Remdesivir,“ stojí v dokumentu, který dnes ministerstvo přijalo. Výdej léku bude uskutečňován na základě lékařského předpisu a pacient musí poskytnout informovaný souhlas s jeho užíváním.

„V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě je třeba zajistit dostupnost léčivého přípravku Remdesivir na území České republiky,“ vysvětluje text rozhodnutí. O užití léku u pacienta podle České televize žádá Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

„Hned, jak se objevila možnost dostat lék do České republiky, podnikl lékový ústav a ministerstvo potřebné kroky. Klinické testy léku začaly v USA teprve před několika dny. Je to určitě skvělá zpráva, ale musíme myslet na to, že se jedná o experimentální léčbu, tedy stále se zkoumá její vliv na nový typ koronaviru a bude u nás pouze používána na vybraných pacientech, kteří jsou ve vážném stavu,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adama Vojtěch.

Vláda se omluvila za nedostatek pomůcek

Zdravotnická zařízení i občané se nadále potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek, přiznal na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček. „Vím, že situace v zásobování ochrannými prostředky je tristní. Mě to strašně mrzí. Děláme, co můžeme. Dokud nedojdou ty dodávky, zakrývejte si prosím nos a ústa čímkoliv, co je k dispozici,“ uvedl na tiskové konferenci.

Vláda kvůli koronavirové pandemii zakázala vývoz léků do zahraničí. „Odsouhlasili jsme nařízením zákaz dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských států EU a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských států EU, tedy takzvané reexporty,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Vývoz by měl být podle předlohy povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.

Premiér Andrej Babiš dnes ujistil, že s Čínou o dovozu ochranných pomůcek vyjednává i prezident Miloš Zeman. Ten má podle Babiše v zemi, kde se onemocnění COVID-19 objevilo poprvé, kontakty. Do Číny již v úterý dorazil letecký speciál, který má do Česka přivézt rychlotesty na odhalení nákazy koronavirem. Zpět do Prahy se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka vrátí ve středu ráno. Letouny, které mají v Číně vyzvednout dodávky roušek a respirátorů, dosud do Číny neodletěly. „Čeká se na vyřízení všech potřebných povolení,“ vysvětlil ve vysílání ČT.

Situace v souvislosti s koronavirem přijde Česko podle Babiše na desítky miliard korun. Bude podle něj nutné učinit změny v rozpočtu, vláda počítá například s omezeními investic do armády.

Automobilky přeruší výrobu

Na šíření nákazy reagují také některé firmy. Společnost Škoda Auto, která zaměstnává více než 30 tisíc lidí, rozhodla o uzavření výroby. Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík podle České televize uvedl, že k přerušení provozu dojde ve středu ve 22:00 a obnovena bude 5. dubna.

Škoda Auto, která je součástí německého koncernu, má jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. Odbory v mladoboleslavské automobilce proto požadovaly 14denní karanténu pro zaměstnance.

Výrobu uzavře také kolínská automobilka TPCA, která vyrábí vozidla značek Toyota, Peugeot a Citroën. Podle tiskového mluvčího Tomáše Paroubka by výroba mohla být obnovena za měsíc, tedy 17. dubna. „V současné situaci s ohledem na koronavirus jsme se dohodli, že od 25. března přerušíme výrobu,“ řekl Paroubek. Zastavení výroby se podle něj následně spojí s plánovanou odstávkou, proto zůstane firma zavřená déle.

Počet provedených testů každým dnem roste

Laboratoře v Česku podle dostupných údajů provedly doposud 6302 testů, přičemž jejich počet za 24 hodin se každým dnem zvyšuje. Nejvíce nakažených osob bylo potvrzeno v Praze, na druhou příčku se v pondělí posunul Olomoucký kraj. Třetí nejvyšší počet pacientů hlásí Středočeský kraj. Naopak nejméně lidí s onemocněním COVID-19 se zatím objevilo v kraji Libereckém.

V Olomouckém kraji zůstávají kvůli koronaviru v karanténě města Litovel, Uničov a okolní obce.

Většina pacientů dosud prodělala mírnou formu nemoci, vážný průběh se dosud objevil u pěti osob, přičemž tři z nich zůstávají stále ve vážném stavu. Jedná se o dva taxikáře z Prahy, přičemž první z nich je hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici a musel být připojen na mimotělní oběh. Druhý muž je hospitalizován v nemocnici Na Bulovce. Třetí je pak pacientka z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Dva z vážných případů jsou podle premiéra Andreje Babiše stabilizované, ale v tom třetím případě je to horší, uvedl. „Apeluji na všechny, aby brali situaci vážně. Vidíte, co se děje v Itálii, ve Španělsku, lidé umírají. Je to velký problém,“ prohlásil premiér.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly bude epidemie koronaviru v Česku narůstat ještě zhruba měsíc, a to za předpokladu, že všichni lidé budou dodržovat pokyny vlády a lékařů. V opačném případě může trvat ještě déle.