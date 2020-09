Více než polovina Čechů (58 %), kteří kvůli koronavirové pandemii museli pracovat z domova, tvrdí, že dokážou být s partnerem dlouhodobě v jedné místnosti či bytě, aniž by si lezli na nervy. Naopak 15 procent dotázaných prohlásilo, že na základě zkušeností z pandemie spolu dlouhodobě v jedné místnosti či bytě nevydrží. Téměř pětina (19 %) respondentů připustila, že si museli nastavit nová pravidla fungování domácnosti. Ukázal to průzkum banky ING Česká republika na reprezentativním vzorku pracující české populace.

„Jakmile vstoupila v platnost krizová opatření, do dvou dnů pracovalo více než 80 procent našich lidí z domova, aniž by to ovlivnilo kvalitu jejich práce. Museli jsme jim pro to vytvořit potřebné podmínky, ať už to byl kvalitní a bezpečný přístup do našich systémů, distribuce sluchátek pro konferenční hovory, ale třeba i zapůjčení monitorů a kancelářských židlí, uvedla HR ředitelka banky ING Hedvika Holá.

„Online mají kolegové k dispozici jak všechny potřené informace, tak například i kurzy jógy nebo psychologa na telefonu. Rodičům pracujícím z domova jsme se snažili poskytnout čas na to, aby dokázali kombinovat práci s domácí výukou dětí nebo přípravou oběda. Víme, že to neměli snadné,“ dodala Hedvika Holá.

Silnější internetové připojení

Průzkum dále ukázal, že některých případech se partneři doma dozvěděli o tom, co vlastně ten druhý v práci dělá. Potvrdilo to pět procent dotázaných. Téměř desetina (9 %) lidí také musela kvůli práci z domova posílit internetové připojení.

Výsledky výzkumu potvrzuje i psycholožka Martina Viewegová: „Moji dlouhodobí klienti si ujasnili, že pokud jim je s partnery dobře, zvládnou i nečekaný stres daný novou situací a byli rádi, že mohou být více spolu. Část z nich byla nucena určité věci změnit, ale alespoň rovnou mohli v praxi vyzkoušet nové komunikační vzorce, na kterých pracují v terapii. Objevilo se naopak i pár nových klientů, jejichž manželství karanténu nezvládlo. Nicméně to spíše bylo vyvrcholení dlouhodobých problémů než samotný spouštěč."