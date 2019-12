Ingredience: 2 kg kuřecího masa a kostí, 3 mrkve, ¼ celeru, 1 lžíce sádla, 3 lžíce másla, 2 petržele, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 2 ks nového koření, sůl, pepř, 1 bobkový list, vlasové nudle

Postup: Potřebujete kuřecí skelety, krky, křídla. Dejte je do trouby ve vymaštěném pekáči a krátce, maximálně dvacet minut, pečte na 200°C. Mezitím si nakrájejte mrkev, petržel a celer na kostky, cibuli na půlky, česnek nechejte vcelku. Na másle zeleninu orestujte tak, aby změkla. Do velkého hrnce pak překlopte obsah pekáče i s tukem, přelijte studenou vodou a převeďte k varu. Pak dodejte zeleninu a koření. Vařte velmi pozvolna – čím déle vývar potáhnete, tím bude silnější. Počítejte s časem dvě až čtyři hodiny. Nudle přidávejte až do hotového vývaru.

Pečená kuřecí křídla se sezamem

Ingredience: 750 g kuřecích křídel, 20 ml oleje, 30 g bílého sezamu, 3 lžíce sójové omáčky, 60 ml sladkého bílého vína, 1 lžíce sezamového oleje, 1 menší cibule, sůl, černý mletý pepř, čerstvý zázvor, 3 lžíce medu

Postup: Nejprve si přichystejte marinádu – na jemném struhadle si nastrouhejte asi dvě vrchovaté lžíce zázvoru, přidejte velmi nadrobno nasekanou cibuli, sezamový olej, 50 ml sladkého bílého vína a jednu lžíci sójové omáčky. Křídla osolte a opepřete, pak je obalte v marinádě a nechte dvě hodiny působit. Troubu rozpalte na 170 °C a vymastěte pekáč olejem, vložte do něj křídla a pečte.

Na potření křídel si připravte medovou omáčku – tak, že smícháte tři lžíce medu, dvě lžíce sójové omáčky a jednu lžíci stejného vína, jaké už jste použili na marinádu. Křídla potřete po 15 minutách pečení a vraťte zpátky do trouby, tam je pečte ještě dalších deset minut. Před podáváním křídla posypejte bílým sezamem.

Stehno smažené v trojobalu

Ingredience: 8 ks kuřecích stehen, 100 g hladké mouky, 3 vejce, 100 g strouhanky, sůl, sladká paprika

Postup: Odstraňte klouby ze všech stehen a stáhněte kůži. Stehna ze všech stran nařízněte nebo nastřihněte, aby se dala rovnoměrně prosmažit. Pak je postupně obalte v hladké mouce, osoleném a rozšlehaném vejci a nakonec ve strouhance. Do ní můžete přisypat trochu sladké mleté papriky. Na pánvi si rozpusťte sádlo a ze všech stran smažte při teplotě 120-140°C. Podávejte s bramborovou kaší nebo s hranolky a tatarskou omáčkou.

Kuřecí nudličky

Ingredience: 600 g kuřecí prsa, 2 cibule, 1 paprika červená, 2 lžíce sójové omáčky, 5 lžic vývaru, 2 lžíce slunečnicového oleje, 1 lžíce medu, 3 stroužky česneku, 1 větší rajče, 1 chilli paprička, sůl, pepř, mletá paprika

Postup: Kuřecí prsa nakrájejte na tenké nudličky, cibuli na slabé plátky, stejně jako česnek a očištěnou papriku. V pánvi si na slunečnicovém oleji orestujte cibuli, pak přidejte papriku a česnek. Jakmile cibulka začne hnědnout, přidejte i nudličky masa a rajče pokrájené na osminky. Po chvíli do pánve přihoďte také na plátky pokrájenou chilli papričku a na prudším ohni míchejte. Podlejte pěti lžícemi vývaru a sójovou omáčkou, přidejte i lžíci medu a dobře promíchejte. Podávejte nejlépe s rýží.