Počet lidí, které laboratoře vyšetří na koronavirus, se díky tomuto opatření zvedne na trojnásobek. Zdravotníci by měli nově otestovat až šest tisíc vzorků denně. Rozvolnit by se ale měla i další pravidla. "Třeba pokud si někdo bude chtít v době pandemie zřídit urgentní ambulanci, nebudou po něm chtít úřady desítky lejster," přibližuje šéf stomatologů Roman Šmucler.

Lékař. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nemůžeme testovat pacienty na koronavirus. Nemáme k tomu potřebné razítko, stěžovaly si doposud desítky laboratoří. Platilo to dokonce i pro tak špičková pracoviště, jako je Akademie věd České republiky. To by se mělo nyní změnit.