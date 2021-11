Motiv činu je zatím nejistý. Obviněný muž se k činu nevyjádřil. Vyšetřovatelé ale pracují i s verzí, že podlehl dezinformační kampani o údajní škodlivosti mobilních 5G sítí. Pokud se taková verze potvrdí, Česko by mohlo mít po důchodci Jaromíru Baldovi (útočil na vlak kvůli údajným migrantům) dalšího teroristu, který podlehl lživým zprávám, takzvaným fake news. Podobné případy útoku na vysílače mobilních operátorů řešili ve větší míře zatím ve Velké Británii. V Česku šlo dosud spíše o verbální útoky či šíření lživých zpráv na internetu.

„Muž byl obviněn z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což mu hrozí trest od jednoho do šesti let. Byl na něj podán návrh na vzetí do vazby, který soud minulou středu kvůli možnému opakovaní trestné činnosti, akceptoval,“ potvrdil Deníku jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Muž byl v minulosti několikrát obviněn a odsouzen. Ve vězení zatím nebyl. Šlo například o opakované porušení zákazu řízení, násilnou trestnou činnost, ale i prodej drog. Sám v minulosti drogy užíval. Dopaden byl v pondělí 25. října krátce poté, co vyřadil z provozu poslední - devátý vysílač na kopci Kolíbl nad Jihlavou.

„Měl u sebe kleště, kterými kabely ničil. K dispozici jsou i kamerové záznamy z předchozích útoků,“ uvedl žalobce Kadlec.

První útok se odehrál 11. září, v den dvacátého výročí teroristických útoků na New York a Washington. Podle žalobce nebylo pro obviněného nijak složité se k zařízení dostat. Jejích okolí není nijak zvlášť chráněno a aby se dostal přímo ke kabelům, bylo potřeba překonat pouze slabé oplocení. Nejčastěji útočil mezi pátou odpolední a devátou večerní. Na poslední útok vyrazil dokonce v pravé poledne. Materiální škody nejsou zatím sečteny. Průběžně jsou odhadovány na zhruba sto tisíc korun.

„Mohu potvrdit, že neznámý vandal poškodil také dva vysílače Vodafonu, a tím je na několik hodin vyřadil z provozu. Ve vyšetřování události spolupracujeme s policií. Takové záměrně poškození vysílače ve svém důsledku může mít fatální následky. Lidé například mohou mít problém dovolat se na tísňovou linku. Může také dojít k omezení dalších důležitých bezpečnostních a zabezpečovacích systémů,“ potvrdil mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Takto cílený útok, kdy podle všeho pachatel chtěl vyřadit vysílače z provozu, je naštěstí podle Luštince velmi výjimečný. „Častěji se stává, že někdo vysílač poškodí při krádežích, třeba kabelů,“ dodal Luštinec.