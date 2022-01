Jak by měl nový systém fungovat? Pro prokázání totožnosti by měl nově stačit jen QR kód v mobilu, který už většina Čechů dobře zná z mobilní covidové aplikace Tečka, kterou lidé předkládají při vstupu do restaurace nebo na koncert.

Kdo dostane letos přidáno? Mezi vyvolenými jsou ajťáci, řidiči i zdravotníci

Právě kvůli podobnosti s elektronickou Tečkou by se digitální občanské průkazy mohly rychle stát běžnou součástí všedního dne. „Místo opisování údajů bude stačit ukázat QR kód, a úřad se z něj dozví potřebné údaje. Navíc to technicky bude velice jednoduché,“ slibuje Ondřej Profant, odborný garant Pirátů pro oblast informatiky. Jako řidičák nebo pro potvrzení, že vám v hospodě už mohou nalít alkohol, by dokonce mohly stačit pouhé chytré hodinky na ruce.

Kartičky nezmizí

Co je však důležité: senioři a staromilci se nebudou muset rozloučit s plastovou kartičkou. Změna a převedení dokladů do mobilu či hodinek bude dobrovolná, stane se tak nejspíš již během roku 2023.

Zavádění novinky totiž pár měsíců potrvá. Důvodem je potřeba sladit systém evidence dokladů s ostatními státy Evropské unie. Její instituce budou změnu podle Profanta projednávat právě v druhé polovině letošního roku, tedy v době českého předsednictví. „Neradi bychom předtím zavedli nějaký obskurní systém, který nikdo jiný v Evropě nebude používat,“ vysvětlil.

Novinka pro řidiče: Zelenou kartu nemusejí tisknout, stačí ji ukázat v mobilu

Změnu by lidé měli pocítit také při komunikaci s úřady. Nemělo by se například stávat , že na webu státních institucí budou složitě hledat potřebné formuláře, nebo je nebudou umět vyplnit. Vláda počítá s tím, že by všechny webové stránky státních institucí měly mít obdobný, jednoduchý a intuitivně zvládnutelný přístup. Podle Profanta takto již funguje Portál občana, Portál Pražana i portály některých dalších organizací.

Pokud vláda splní své sliby, také by si již nikdo nemusel zapomenout včas vyměnit občanský nebo řidičský průkaz před koncem jejich platnosti. Kabinet hodlá zprovoznit nový systém, který bude občany včas varovat o platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.

Pozdě, ale přece

Odborník na informační systémy Vladimír Smejkal plánovaný přechod na elektronické doklady vítá. „Je to vysoce žádoucí, snadno proveditelné a nepředstavuje žádné ohrožení bezpečnosti dat,“ uvedl. Stát to podle něj vzhledem k jednoduchosti realizace měl učinit už dávno. „Jen se obávám, že těch cílů je v programovém prohlášení více, než se dá zvládnout za jedno volební období,“ prohlásil.

Nynější doba plná omezení kvůli koronaviru navíc podle Smejkala ukázala, že mýtus o tom, že lidé mají strach z on-line komunikace , už rozhodně neplatí. „Najednou nikomu nečinilo problém nakupovat v e-shopech, komunikovat s lidmi, pracovat z domova,“ připomněl. S mobily i počítači se dokonce dokázala sžít i nejstarší generace. „Navíc vláda hodlá zřídit telefonickou asistenci, což považuji za skvělý nápad,“ dodal Smejkal.

Co vláda chystá v digitalizaci:



- efektivní využití moderních technologií bude cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě (pro seniory a lidi se speciálními potřebami bude stát dále komunikovat „papírovou“ cestou)



- vznikne zákon o právu na digitální služby, veřejná správa se bude digitalizovat nejpozději do 1. 2. 2025



- letos vznikne tým pro digitální koordinaci centrálních úřadů



- nejpozději v roce 2023 zruší povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud stát může informace z nich ověřit elektronicky



- nový systém bude občany včas informovat o končící platnosti průkazů, osvědčení a dalších dokumentů



- vláda zajistí uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy, doplní jej i bezplatně přístupný Portál podnikatele



- rozšíří se funkce Czech Pointu, stát zřídí telefonickou linku pro lidi, kteří s ním nechtějí komunikovat on-line