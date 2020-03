Prostředky použije na nákup speciálního materiálu a ochranných pomůcek, na pořízení takzvaných rychlých „rapid testů COVID 19“ a na okamžité investice do nutných úprav zdravotnických zařízení a lékáren. Zbylý materiál a testy pak nabídne státním zařízením.

Penta je v regionu střední Evropy jedním z největších investorů ve zdravotnickém sektoru (v Česku síť regionálních nemocnic a lékárny Dr.Max). Ve všech jejích zdravotnických zařízeních pracuje přes 30 tisíc zaměstnanců. Jejich vybavení speciálním materiálem a ochrannými pomůckami, kterých je nedostatek, a jsou těžko dostupné, je pro skupinu absolutní prioritou.

Zabezpečit lidi v nemocnicích a lékárnách

„Musíme zabezpečit naše lidi v nemocnicích i lékárnách, aby mohli pomáhat ostatním. Pracují za extrémních podmínek, stejně jako všichni zdravotníci v zemi si zasluhují obdiv a úctu. Pokud se nám podaří dostat do republiky všechen objednaný materiál, poskytneme část i státním zařízením. Určitě jim tak přenecháme ten, který se přiděluje anebo velmi obtížně získává tady v republice,“ potvrdil Marek Dospiva, spolumajitel Penty.

V nejbližších dnech by Penta měla do Čech a na Slovensko dovézt přibližně 3,5 miliónů kusů ochranných pomůcek, včetně žádaných respirátorů FFP3 a FFP2. Také už má objednané rapid testy z Číny, které umožní rychle otestovat 100 tisíc lidí. Rychlé otestování lidí je to, po čem volají odborníci a doporučuje také Světová zdravotnická organizace. Samotné náklady na testování dosáhnou 55 miliónů korun.

„Rychlé testování lidí je to, po čem volají odborníci a doporučuje to i Světová zdravotnická organizace,“ zdůrazňuje Eduard Maták, spolumajitel Penty zodpovědný za oblast zdravotnictví. Na Slovensku chystá Penta spustit – v součinnosti s tamějším krizovým štábem – rychlotesty na koronavirus hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel, například seniory. Testovat by se časem mělo ve všech poliklinikách a nemocnicích, které tam Penta vlastní.

Skupina Penta je vlastníkem vydavatelství Vltava-Labe-Media, které vydává i Deník.