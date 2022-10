Spolu se zájmem o samovýrobu dřeva roste poptávka i po nářadí. Oproti loňskému roku je vyšší o desítky procent. „Největší zájem je na internetu o řetězové pily, pásové pily a stolní pily,“ upřesňuje šéf analytiků Heureky.

Lidé se vrací k topení dřevem. Na krbová kamna se čeká i měsíce

Za motorovou pilu lidé při nákupu přes internet zaplatí v průměru 3 400 korun. Kvůli vyššímu zájmu a vysoké inflaci pomocník na výrobu dřeva zdražuje. „Za poslední čtyři měsíce roste průměrná cena všech druhů pil na internetu o tři až osm procent,“ sděluje Buzek.

Nárůst sto procent

Enormní zájem potvrzují i prodejci v kamenných obchodech. Tam lidé míří při výběru motorové pily mnohem častěji než na internet. Na „dračku“ jdou především benzinové řetězové pily, lidé ale kupují stejně jako v předchozích letech nářadí na baterie.

„Oproti srovnatelnému období v loňském roce činí nárůst sto procent. Možná trochu překvapivě zákazníci nepoptávají ty úplně nejlevnější pily, ale vybírají co nejvýhodnější pily z hlediska poměru cena výkon,“ upřesňuje mluvčí řetězce Mountfield Kateřina Böhmová. Nejčastěji nakupují lidé pily v cenovém rozmezí od šesti do deseti tisíc korun.

Zatopí si zadarmo. Krádeží dřeva v Česku přibývá, lesníci dávají do klád čipy

Kromě pomocníků na přípravu dříví lidé skupují i paliva v podobě briket a pelet. „Zájem je enormní. Konkrétně v peletách máme zajištěny pravidelné týdenní návozy na všechny naše prodejny, nicméně kvůli velkému zájmu se vyprodají rychle po návozu,“ popisuje Böhmová.

Rekordní drahota

Není se čemu divit. Nedostatek zemního plynu vyšrouboval ceny do rekordních výšin. O stokoruny vzrostl za poslední rok "metrák" uhlí. Zatímco před rokem stálo ledvické uhlí okolo čtyř stovek, letos je to více než šest set korun. Hitem je dnes také takzvaná samovýroba dřeva – člověk za poplatek sjede pro dřevo přímo do lesa, kde si jej sám nařeže, naloží, odveze. Lesy České republiky účtují částku od 30 do 750 korun za metr krychlový. Oproti tomu metr krychlový měkkého mokrého nenaštípaného dřeva stojí přes 1 500 korun.

Lidé také častěji než dřív vyrážejí na sběr klestí. V lese může člověk sbírat jen spadanou suchou klest do průměru sedm centimetrů. A sesbírané klestí musí sloužit jen pro vlastní potřebu. „V případě, že má větev větší průměr, a to bez kůry, už se nejedná o klest. Takové dřevo je potřeba zakoupit,“ dodává mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.