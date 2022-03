Jedná se o desítky až stovky případů, které se pravidelně opakují v období od ledna do března a pak od července do září. Tehdy se totiž člověk, pokud chce, může přeregistrovat k jiné pojišťovně. Podle Plívové se s velkou pravděpodobností jedná o nekalou praktiku, jak klienta přeregistrovat, aniž by to tušil.

Podvodníci lidem říkají, že provádějí kontrolu průkazů, neboť se chystá jejich výměna. Někdy předstírají, že kontrolují, zda lékaři na člověka nevykázali neposkytnutou péči. Případně, že provádějí průzkum spokojenosti se službami pojišťovny. Poškozený to mnohdy zjistí až tehdy, když mu od jiné pojišťovny, která nemá tušení, že jde o podvod, přijde nový průkaz pojištěnce. „Pokud klient o takové přeregistraci nevěděl a nesouhlasí s ní, v rámci reklamace mezi zdravotními pojišťovnami ji VZP vyřeší tak, aby byla zrušena,“ uvedla Plívová.

Obraťte se na policii

Kromě VZP v Česku působí další šest pojišťoven. Přestože se nevědomky přeregistrovaní pojištěnci ocitnou u jiné z pojišťoven, jejich svaz tvrdí, že tyto pojišťovny s externími „náboráři“ nespolupracují. „O takovýchto údajných aktivitách nemáme žádné povědomí,“ reagoval pro Deník výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martin Balada. Pokud se podobné praktiky dějí, svaz se od nich důrazně distancuje. Pojištěncům, kteří něco takového zažili, Balada doporučuje, aby se obrátili na policii. S tím, že se stali obětí podvodu.

Policie přesná čísla o tomto typu podvodu nemá, je ale na podněty od lidí je připravena reagovat. „Prověříme každé oznámení, které obdržíme, a pečlivě posoudíme veškeré okolnosti případu,“ řekl Deníku mluvčí Policejního prezidia ČR David Schön. Podle Schöna nelze vyloučit, že člověk, který z druhého kartu pojištěnce vyláká, na ni v případě odcizení může kupříkladu neoprávněně čerpat zdravotní péči. Zneužít může i osobní údaje, především rodné číslo. Jelikož se však nejedná o doklad totožnosti, toto riziko je výrazně nižší, než když někdo někomu ukradne třeba občanský průkaz nebo cestovní pas.

Na co si dávat pozor



Zástupci zdravotní pojišťovny:

• neoslovují lidi na ulici

• neobchází byty

• neprovádí průzkumy spokojenosti



Zdroj: VZP