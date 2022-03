Deset kilo masa? Poláci se nestačí divit, kolik jsou toho Češi schopni nakoupit

Jeho chmurné myšlenky jsou na místě. Zatímco v Čechách se například cena vepřové kýty pohybuje kolem 75 korun, tak v Polsku jej lze v různých akcích sehnat s cenovkou kolem 36 korun. „Právě tato nabídka může tento segment, hlavně v pohraničí, zcela ochromit a někteří chovatelé či prodejci masných výrobků mohou skončit,“ predikoval pro Deník černou budoucnost hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Tu však nepociťují jen chovatelé a producenti v pohraničí, ale i ve vnitrozemí. Například ZD Sloupnice na Svitavsku, které pod značkou Řeznictví Sloupnice provozuje 13 prodejen s masem a masnými výrobky. „V poslední době se prodej snížil zhruba o 10 až 15 procent. A to, co nyní v Poslku udělali s cenami, je jen další hřebíček do rakve s jménem Česká živočišná výroba,“ řekl předseda sloupnického družstva Jaroslav Vaňous a dodal, že polské snížení DPH je jen pověstnou poslední kapkou.

„Česká republika je nyní doslova zavalena levným masem z dovozu. To západní producenti směřovaly hlavně do Číny. Tyto obchody teď stagnují a tak toto maso nyní směřuje k nám. A naši producenti tak mají velké problémy a bude hodně podniků, které skončí. Vždyť to maso je až o 50 procent levnější, než za jakou cenu jej můžeme vyprodukovat zde. A to je mnohdy likvidační. Lidé se tak od nás odvracení a raději směřují třeba právě za nákupy do Polka či Německa,“ dodal Vaňous.

Problémy pociťují i další zemědělci. „Náklady na výrobu 1 kg živé váhy máme přibližně 35,50. V období od poloviny srpna do současnosti prodáváme 1 kg vykrmeného prasete za 26 korun. Z toho lze vypočítat, že ztráta na jednom kusu činí 1090 korun," řekl nedávno Deníku Petr Rylich ze společnosti PIAS Suchdol. Propady v prodejích nesledují jen zemědělci, ale i některé obchody.