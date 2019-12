Vánoce by měly být svátkem klidu, míru a lásky. Na horách by měl padat sníh a na koberce zase jehličí. Není snad nikdo, koho by vánoční atmosféra nepohltila. A tak někdy zapomeneme, že nám štědrovečerní nadílka může způsobit zdravotní i psychické potíže. Jak se na vánoční hody připravit a vše v pohodě a hlavně ve zdraví zvládnout?

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Žádná univerzální rada ani vánoční kouzlo, jak na vánoční stres a obžerství, bohužel neexistuje. O Vánocích si tak obvykle dopřejeme o trochu více než během celého roku. Každý zaručeně zhřeší. Že jsou to svátky neskutečného obžerství, je ale možná klišé jen několika posledních málo let.



„Při pohledu na statistiky, které uvádějí procento obézních lidí, je zřejmé, že se přejídáme po celý rok. Vánoce jsou pak jakýmsi vyvrcholením. Je na každém z nás, jak si to nastaví, zda podlehne všeobecné hysterii, nebo si to udělá po svém,“ komentuje zažitý vánoční mýtus o obžerství Vladimír Klescht, vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko a člen Aliance výživových poradců ČR.