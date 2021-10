Počty nových nákaz v Česku ale v poslední době stoupají, v úterý laboratoře odhalily 1108 nakažených. Je to nejvyšší nárůst od 18. května. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného je 1,33. Zvyšuje se i tzv. incidenční číslo, tedy počet případů nákazy na 100 tisíc obyvatel za sedm dní, které je pro stát podkladem pro zavádění protiepidemických opatření. K dnešku stouplo na 49 případů.

Tři kola testování školáci absolvovali po nástupu do škol na začátku září. Bylo potvrzeno 438 pozitivních případů, 290 na ZŠ a 148 na SŠ. Celkově bylo provedeno téměř 3,2 milionu testů. Záchyty případů nákazy koronavirem tehdy nerostly, v plošném testování se tedy nepokračovalo.

"Další plošné screeningové testování ve školách se uskuteční na podzim, a to pravděpodobně ve stejném režimu jako v září, tzn. tři kola s možností volby PCR testů s finančním příspěvkem MŠMT," napsal ČTK Berka. Pokud se školy v září rozhodly pro využití antigenních testů, dodal jim je stát. Pokud chtěly přesnější PCR testy, musely si je zajistit samy, ministerstvo školství jim pak na ně přispívalo.

Školáky čeká během podzimu další testování na covid-19, pravděpodobně tři kola jako v září. Na dotaz to ČTK napsal Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Kdy přesně se uskuteční, zatím ministerstvo neuvedlo. Neoficiálně se mluví o termínu kolem podzimních prázdnin, které budou ve středu 27. a v pátek 29. října. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

