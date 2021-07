Počty, kolik lidí bylo nakažených ve firmách, sice k dispozici nejsou, podle zkušenosti hygieniků ale bývají srovnatelně malé jako ve školách. „Záchyty byly minimální,“ potvrdila pro Deník mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. „Tito lidé šli navíc ještě na ověřovací PCR testy, a po nich také někteří z nich byli negativní, takže jsme spíš měli zkušenost s falešnou pozitivitou,“ uvedla.

V boji s koronavirem ale stále ještě zdaleka není vyhráno. Dosavadní citelný pokles počtu nově nakažených se totiž zabrzdil, špatně vypadá i srovnání s minulým týdnem. Zatímco minulé pondělí bylo nově nakaženo 118 lidí, tento týden to bylo již 157 nakažených.

Podnikatelé proto doufají, že se dokážou se zaměstnanci na testech domluvit. „Předpokládáme, že velká řada firem bude v nějaké podobě testovat dál, osvědčilo se to, a jako prevence šíření infekce je to poměrně funkční nástroj,“ uvedla pro Deník Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Připomněla, že každý občan má stále nárok nechat si dvakrát do měsíce nechat zdarma udělat PCR test. „Při podezření či výskytu v okolí je možno ze strany zaměstnavatele využít i tento instrument,“ podotkla Břečková.

Potíže přesto mohou nastat s přesvědčenými odpůrci testování, kteří v existenci koronaviru „nevěří“. „Je nutné spolehnout se na ducha celé firmy, motivovat a vysvětlovat,“ míní Břečková. „V případě, že se někteří zaměstnanci nechtějí testovat, s tím právně nelze mnoho dělat,“ posteskla si. „Je to na zodpovědnosti každého z nás. Když se necítím dobře, tak zůstanu doma, ať už je to cokoliv – koronavirus, angína anebo chřipka,“ prohlásila hygienička Šalamunová.

Právníci ale potvrzují, že firmy nebudou mít už od čtvrtka možnost svým pracovníkům testování nařídit. Podle Josefa Skleničky z advokátní kanceláře Toman & Partneři by to mohlo být povinné snad jen v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. „U takových zaměstnanců by bylo teoreticky možné považovat testování za nutné splnění podmínek Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ řekl Sklenička Deníku. „Posouzení oprávněnosti uložení takové povinnosti pak bude spíše otázkou soudní praxe,“ míní.

Stále není vyhráno

Že o obavy z nákazy stále nejsou plané, potvrzují lékaři. Podle epidemiologa a někdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) v boji s koronavirem stále ještě nemusí být vyhráno. „Jsme v pozici, kdy tady jsou poměrně nízké výskyty. Ale teď přijdou dovolené a lidé budou jezdit do celého světa. Samozřejmě sem tu nákazu mohou přinášet,“ řekl Prymula Deníku. „Já si myslím, že minimálně pro ty, kteří se vracejí, by testování mohlo zůstat nadále,“ uvedl.

Prymula konstatoval, že by podle něj bylo vhodné minimálně alespoň jednorázově testovat zaměstnance, kteří přijíždějí ze zahraničí. „Ale to rozhodnutí je takové, jaké je, a samozřejmě to určité riziko v sobě nese,“ prohlásil Prymula.

Obdobný názor má i epidemiolog Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace. „Snažíme se o to, aby bylo testování povinné po návratu do práce z dovolené delší než dva dny,“ řekl Maďar Deníku. „Do té doby by musel zaměstnanec všude používat respirátor. Jde hlavně o zabránění vstupu delta varianty koronaviru do společnosti,“ prohlásil epidemiolog.

Strach mají také zaměstnavatelé. „Svaz průmyslu a dopravy vyzval své členy, aby byli ve firmách odpovědní a při návratu z dovolených doporučovali svým zaměstnancům absolvovat testy na Covid-19,“ řekl Deníku viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. „Proto jednáme s ministerstvem zdravotnictví i ministerstvem práce a sociálních věcí, aby pravidla zapracovali do mimořádných opatření, aby bylo vše ošetřeno i z hlediska pracovněprávních vztahů,“ uvedl.

Zatím to ale vypadá, že firmy s vstřícností úřadů počítat nemohou. „Od 1. července je testování na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,“ potvrdila pro Deník Martina Čovbanová z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Povinné testování sice skončí dnes, přesto nelze vyloučit že se ještě podmínky alespoň v některých regionech s vyšším výskytem nákazy ještě nezmění. „Zvažujeme, že bychom mohli k testování ve firmách přistupovat lokálně podle výskytu nemoci v jednotlivých krajích,“ připustila Čovbanová. Mimořádné jednání vlády kvůli přetrvávajícímu nebezpečí koronaviru již na čtvrtek oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).