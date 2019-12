Jenže zde se náš příběh teprve počne odvíjet. Princezně se Honza nelíbí, protože se neumí chovat. Jeho způsoby na královském dvoře vzbuzují pohoršení. Princezna si zoufá, král s královnou také, jenže slib je slib zvlášť královský. Když se na scéně objeví bývalý nápadník, panovník sousedního království, král Egon, nechá se jím princezna obloudit a odpustí mu, že ji ještě před nedávnem nechal napospas drakovi.

Honza, který má urozenou dívku upřímně rád, vidí, jak je nešťastná, svatbu zruší a vrátí se do rodné chalupy. Že bude povolán zpět do akce, je nasnadě. Napřed se ale musí naučit dvorským mravům, aby mohl princeznu už podruhé zachránit.

Etiketě bude Honzu v podání Matouše Rumla učit rádce Valerián, kterého ztvárnil Marek Eben. „Je to takový podporovatel hlavního hrdiny,“ usmívá se. „Zjistí, že Honza je sice trochu křupan, ale charakterní člověk.“ A protože Valerián je moudrý, ví, že etiketě se člověk lehce naučí, ale charakter musí být vrozený. „Vyhovuje mi, že to není moc akční figura,“ dodává Eben. „V mém věku je na akční figury pozdě.“

Další pohádkovou novinkou České televize je československý snímek Čarovný kamínek. Diváky zavede do hlubokých lesů, kde žijí prazvláštní bytosti. V příběhu o kameni, který dokáže spravedlivě plnit všechna přání, se představí Zuzana Bydžovská nebo Pavel Kříž.

Metla na hříšné lidi

Diváci se mohou těšit i na Čer-tí brko, které už mnozí zhlédli v kinech. „Je to nástroj, který zapisuje hříchy lidí,“ prozrazuje režisér Marek Najbrt, jenž do hlavních rolí obsadil Jana Cinu a Ondřeje Vetchého. „V okamžiku, kdy přesáhnou určitou hranici, dá povel k odnesení hříšníka do pekla.“

V programu ČT se o svátcích objeví i osvědčené taháky jako Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně, Láska rohatá či Dvanáct měsíčků. Televize Prima láká na Prince Bajaju, Pyšnou princeznu či Kozí příběh. Na Nově patří Štědrý večer Třem bratrům v režii Jana Svěráka.