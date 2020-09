Komu vládní návrh na zrušení superhrubé mzdy skutečně pomůže?

Z odhadovaných 75 miliard korun nejvíce vyčerpají lidé ze skupiny s nejvyšším příjmem. Těm nízkopříjmovým se sice trošku sníží daně, ale přijdou tak o možnost uplatnit si část slev. Takže reálně takřka polovina peněz vynaložených na náklady reformy půjde za čtvrtinou zaměstnanců s nejvyšším příjmem.

Co tedy považujete za hlavní chyby vládního návrhu?

Já si myslím, že je hodně drahý. Ta ztráta v čase navíc ještě může růst, takže se může dlouhodobě vyšplhat až na nějakých 100 miliard korun. Hlavním problémem podle mě je, že v Česku jsou hodně zdaněny nízké mzdy. Člověk, který bere minimální mzdu, proto platí vysoké odvody. Nízkopříjmové rodiny tak zde platí nějakých 40 procent svého příjmu na daních a odvodech, zatímco třeba v Německu je to tak 20, 25 procent, a teprve až potom to výrazně stoupá.

Mluvíte o vysokém zdanění nejméně vydělávajících lidí. Jaké jsou jeho důsledky pro společnost?

Nepřipadá mi rozumné, tyhle lidi hrozně zdanit a potom řešit to, že nemají žádné prostředky, aby si šetřili na důchod, že nemají možnost si koupit vlastní bydlení. Nízké příjmy navíc mívají často zejména lidé v chudších regionech. Kdyby se jim nechávalo ze mzdy více peněz, tak by mohli víc podpořit spotřebou lokální ekonomiku a mohly by se trochu začít snižovat rozdíly mezi regiony, které jsou v Česku velké. Menší zdanění by ke zmírnění rozdílů mezi nimi mohlo pomoci. Tahle změna s tím ale nic neudělá, protože na ní nejvíce uspoří lidé s vysokým příjmem.

Je nějaká cesta, jak těmto lidem s nízkým příjmem skutečně pomoci?

V daňové oblasti by se měla zvýšit sleva na poplatníka, aby lidé s minimální mzdou neplatili žádné daně. Pokud mají děti, tak jim sleva na děti přejde do bonusu. Problém vidím u slevy na hypotéky, na nepracující manželku a na spoření, protože si myslím, že to jsou neproduktivní slevy, které nemají smysl. Ty bych osekal, protože je vyčerpává jen vyšší střední třída. Kdyby se z minimální mzdy neplatilo nic, nízkopříjmovým skupinám by to pomohlo třeba ušetřit deset tisíc korun ročně, což je pro ně dost peněz. V regionech by se mělo investovat do vzdělání a zatočit s exekucemi. Máme 4,5 mi-lionu exekucí a 800 tisíc lidí v exekuci. Bylo by třeba část exekucí zrušit a zprůchodnit oddlužení.

Proč chce vláda tyto změny zavádět právě v době, kdy plánuje astronomický schodek rozpočtu?

Mají to v programu, a já si myslím, že uvažují správně ve směru, že je nutné snížit zdanění zaměstnanecké práce. To je pravda, ale buď si to nepropočítali, nebo je to možná ze strany ANO snaha zaútočit na voliče ODS, protože z jejího ekonomického programu toho pak moc nezbude. Je politickou chybou ČSSD, že se přidala, místo aby to kritizovala zleva.