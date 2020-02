Velká většina nových obětí a nakažených pochází z centrální provincie Chu-pej, v níž leží i nejhůře zasažené město Wu-chan, které je ohniskem epidemie. Úřady provincie přitom v pondělí večer uvedly, že chtějí ještě dnes prověřit dalších více než 16 tisíc lidí, u nichž existuje podezření, že jsou virem nakaženi.

V Číně v pondělí skončilo novoroční volno, které úřady ve snaze zabránit šíření nemoci prodloužily o deset dní. V zemi se však i přes konec svátků neotevřely některé obchody, školy či továrny. Zastavení provozů dopadá na druhou největší světovou ekonomiku a globální dodavatelský řetězec, v důsledku epidemie klesla i důvěra investorů v ekonomiku eurozóny.

Vedení provincie Chu-pej dnes zbavilo úřadu místního šéfa komunistické strany a také předsedu zdravotní komise. Úřady neuvedly přesný důvod pro jejich propuštění, nicméně v Číně poslední dobou roste kritika toho, jakým způsobem místní činitelé k epidemii přistupovali v jejích začátcích.

Nakazilo se i malé dítě

Nákaza se již rozšířila do několika desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínou však zatím zaznamenali po jednom na Filipínách a v Hongkongu. Nejvíce infikovaných mimo Čínu hlásí Japonsko. Vietnam dnes informoval o svém již 15. případu, když se nákaza potvrdila u tříměsíčního dítěte.

Hongkong dnes oznámil nákazu u čtyř lidí z obytného domu, v němž žili muž a žena, kteří vykazovali symptomy onemocnění. Místní úřady nyní vyšetřují, zda se virus nemohl rozšířit domovní instalací. Pokud by se toto podezření potvrdilo, značně by vzrostlo riziko vzniku nových lokálních ohnisek nákazy. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dne vyzvala obyvatele města, aby zůstávali co nejvíce doma.

Ve Spojených státech se potvrdila nákaza u člověka, který byl nedávno z Wu-chanu evakuován a pobýval společně s dalšími navrátilci v povinné karanténě na vojenské základně v Kalifornii. Jedná se již o 13. případ v USA.

Horší než SARS

Thajsko dnes kvůli obavě ze šíření nákazy zakázalo vylodění více než 2000 lidí, kteří jsou na palubě výletní lodi MS Westerdam společnosti Holland America. Plavidlo hledá v asijských vodách přístav již několik dní, odmítlo jej již Japonsko a Filipíny. Přítomnost viru na palubě se přitom zatím nepotvrdila.

Koronavirus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním), pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.

V počtu obětí už o víkendu nový koronavirus překonal epidemii SARS, na niž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí.

Epidemie do dubna skončí, říká expert

Epidemie nového typu koronaviru vyvrcholí v Číně tento měsíc a do dubna by mohla skončit. Podle agentury Reuters to prohlásil čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan. Agentura nicméně upozornila, že tento uznávaný epidemiolog, který výrazně přispěl k zastavení šíření nemoci SARS v roce 2003, se již jednou ve své předpovědi spletl. Koncem letošního ledna totiž tvrdil, že šíření nového koronaviru dosáhne vrcholu během týdne až deset dní.

V nejnovějším rozhovoru s agenturou Reuters třiaosmdesátiletý zdravotnický expert Čung optimisticky prohlásil, že postup nového koronaviru se brzy zpomalí. Podotkl přitom, že v některých lokalitách již počet nových případů infekce klesá.

Epidemie by podle něj měla vyvrcholit uprostřed nebo koncem tohoto měsíce, poté se situace stabilizuje a následně bude případů ubývat. Ve své předpovědi Čung Nan-šan vycházel z matematických modelů, aktuálního stavu a opatření přijímaných čínskou vládou.

"Doufám, že někdy v dubnu už bude po všem," řekl Čung Nan-šan. "Nevíme ale, proč je ta nemoc tak nakažlivá, to je největší problém," dodal epidemiolog v nemocnici ve městě Kuang-čou (Kanton), kde se léčí 11 pacientů nakažených novým koronavirem. Postupné ubývání případů infekce v jihočínské provincii Kuang-tung, kde Čung působí, ale také třeba v provincii Če-ťiang je podle něj velmi dobrou zprávou.