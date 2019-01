Pár dní po Vánocích se již začínají u kontejnerů objevovat vyhozené vánoční stromečky, které zpravidla skončí na skládce nebo ve spalovně. Podle vědců z britské univerzity v Sheffieldu je to škoda. Objevili způsob, jak takové stromečky zužitkovat. Z jehličí borovic by se v budoucnu mohla vyrábět například umělá sladidla.

Borovicové jehličí se na rozdíl od listů stromů rozkládá mnohem delší dobu, díky čemuž se nehodí na kompostování ani na výrobu energie z biomasy. Může za to odolný komplexní polymer lignocelulóza, který je hlavním komponentem jehličí. Tvoří ho totiž z 85 procent.

Cynthia Karteyová, postgraduální studentka fakulty chemického a biologického inženýrství, však přišla se způsobem, jak lignocelulózu jednoduše rozložit. „Můj výzkum se soustředil na rozdělení této složité struktury na jednoduché vysoce ceněné chemické suroviny, jako jsou cukry a fenoly, které se používají například v domácích čistících produktech nebo ústních vodách,“ řekla Karteyová.

S pomocí tepla a rozpouštědel, jako je glycerol, se chemická struktura jehličí rozpadá na kapalný bioolej a pevnou složku. Bioolej je přitom tvořený zejména glukózou, kyselinou octovou a fenolem. Tyto chemikálie se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Z glukózy se vyrábí například umělá sladidla. Kyselina octová je pak výchozí surovinou například při výrobě barev, lepidel nebo octa.

Takový výrobní proces je nejen udržitelný, ale navíc vytváří i nulový odpad. Při jiných průmyslových chemických procesech najde uplatnění i pevný vedlejší produkt, který vzniká při rozkladu jehličí.

„V budoucnu by tak stromeček, který zdobil váš dům během Vánoc, mohl být přeměněn na barvu, kterou si znovu zkrášlíte svůj domov,“ podotkla Karteyová. Zužitkovat se však mohou nejen vysloužilé vánoční stromečky, ale i jehličí, které se při těžbě dřeva nyní nechává v lese nebo se pálí jako odpad.

Nahradí chemikálie z fosilních paliv

Pokud by bylo borové jehličí shromážděné po Vánocích zpracováno tímto způsobem, snížilo by to spotřebu chemikálií pocházejících z méně udržitelných zdrojů, které jsou používány v chemickém průmyslu.

„Pokud můžeme využít materiály, které by jinak skončily jako odpad, a tím je recyklovat, pak získáme výhodu. V naší výzkumné skupině v současnosti zkoumáme možnost výroby cenných látek z různých druhů organických odpadů jako je jehličí a další potravinářský odpad,“ uvedl doktor James McGregor, šéf fakulty chemického a biologického inženýrství na universitě v Sheffieldu.