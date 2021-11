Vláda ve Varšavě si podle exministra spravedlnosti a europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09, EPP) objednala u polského ústavního soudu rozsudek, který tvrdí, že polské právo je nadřazeno právu EU. Polsku tak může odmítnout verdikt Evropského soudu ve sporu s Českem o důl Turów.

Jiří Pospíšil. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Na druhém říjnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu jste měl vystoupení k bodu, který se týkal dodržování právního státu v Polsku. O jak vážnou záležitost z vašeho pohledu i z pohledu vaší Evropské lidové strany (EPP) jde?

Považuji ten spor za velmi vážný. Ve svém vystoupení jsem situaci, kdy polská vláda justici používá v politickém soupeření, nazval hrou s ohněm. Je otázka, kam až to chce polská vláda dovést. Je tu nález polského ústavního soudu, že polská ústava není v souladu s primárním evropským právem, se smlouvou o založení EU. A je otázka, co z toho polští politici a polská vláda budou dále vyvozovat. Pokud to skončí u této deklarace, tak je to „pouhé“ chrastění se zbraněmi. Ale pokud by z toho měly vyplynout další důsledky, tak se tento spor může dále prohlubovat.