Vít Kučík bydlí v obci Valdagno v okrese Vicenza na severovýchodě Itálie. Jak popisuje, tamní atmosféra byla až donedávna celkem dobrá, obec totiž nejprve nespadala do takzvané červené zóny na severu země, kde bylo ohnisko nákazy.

"Byly sice zrušeny karnevalové průvody a později sportovní zápasy, ale život probíhal více méně ve starých kolejích a lidé chodili do práce," uvedl Kučík. Jak dodal, jen školy byly zavřené hned od začátku, začátek epidemie se totiž shodou okolností kryl s krátkými prázdninami. A po skončení těchto prázdnin vláda nejprve na severu, a poté v celé zemi nechala školy uzavřené.

"Změna přišla včera (v pondělí), když se rozšířila veškerá omezení. Děti a studenti jsou stále doma. Nejvýraznější omezení ale je, že zakázali pohyb mezi obcemi," řekl Kučík. Konkrétně například jejich městečko se nachází v údolí a pro místní to tedy znamená, že kdyby chtěli cestovat dál než čtyři nebo pět kilometrů, tak nemohou. Možné výjimky přitom existují jen tři. "Ty důvody jsou pracovní, do práce se stále může jezdit, zdravotní, tedy pokud člověk potřebuje do nějakého zdravotního zařízení, a poté vážné osobní. To znamená například jestliže někdo potřebuje převážet své děti nebo musí ošetřovat staré rodiče," vyjmenoval Čech žijící v Itálii. Své důvody podle něj nyní musí zájemci vypsat do předem staženého formuláře a ten mít sebou v případě policejní kontroly.

Regály zatím prázdné nejsou

Velká nákupní horečka, která v uplynulých dnech panovala také v České republice, zatím u nich ve městě nevypukla. Jak říká Kučík, takzvaný "efekt prázdných regálů" je k vidění většinou ve velkých městech a ve velkých obchodních centrech. On sám provozuje ve Valdagnu malý supermarket a dnes i v pondělí zaznamenal jen asi o 20 procent vyšší tržbu. "Nic dramatického, žádné prázdné regály nemám," dodává.

"Až do minulého týdne byla nálada mezi lidmi z mého okolí tady na menším městě velmi dobrá. Lidé byli disciplinovaní, optimističtí, dá se říct až bojovní. Dávali najevo, že nepanikaří, že se nebojí. Tento týden se to ale zlomilo. A cítím tam daleko více strachu a nejistoty. Lidé rovněž začínají i více, řekněme, peskovat své spoluobčany, kteří karanténu nedodržují," uvedl Vít Kučík. Jak doplnil, tento týden byl ve Valdagnu zaznamenán první nakažený novým koronavirem. Obec má asi 20 tisíc obyvatel.

S vyhlášením celostátní karantény, ke kterému přistoupila v pondělí italská vláda, jsou podle něj Italové daleko více doma. Svůj pohyb se snaží omezit jen na nákup nejnutnějších potravin, maximálně na cestu do práce a zpět. "Problémy mají nejvíce restaurace a bary. Ty musí zavřít v 18 hodin, přitom v tuto dobu běžně v Itálii noční život teprve začínal," uvedl Čech. Například nedaleký bar od místa, kde žije, vždy otvíral kolem 16:00 a měl otevřeno až do půlnoci. "Nyní ale majitel oznámil, že bude mít otevřeno dvě hodiny denně, což pro něj znamená velké ekonomické ztráty," dodal Kučík.