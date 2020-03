Ghebreyesus uvedl, že je WHO „hluboce znepokojena alarmující rychlostí šíření a závažností“ choroby. „Proto jsme došli k závěru, že COVID-19 může být považován za pandemii,“ uvedl podle agentury AP na brífinku v Ženevě. „Všechny země stále mohou její průběh ovlivnit. Pokud odhalí, izolují a vyléčí své občany,“ dodal.

Koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan podle Reuters řekl, že použití termínu pandemie je popisem aktuální situace a nijak nemění to, co organizace proti šíření nákazy už nyní dělá. Dodal, že tvrdě postižené země Írán a Itálie jsou nyní hlavní frontou tažení proti koronaviru. Rovněž varoval, že v podobné situaci se mohou velmi brzy ocitnout také další státy.

Ryan rovněž řekl, že řada lidí má ze zkušenosti s chřipkou nesprávný dojem, že pandemie znamená nekontrolované šíření nemoci. Vývoj v Číně či Jižní Koreji podle něj dokazuje, že takové hodnocení situace není pravdivé. "Z pozorování vyplývá, že existuje silný prvek kontrolovatelnosti této nemoci," řekl. Poznamenal, že to neznamená naprosté zastavení infekce, ale skutečnou šanci na snížení počtu nových případů na úroveň únosnou pro zdravotnické systémy, což pomůže chránit lidské životy.

Společný boj

Představitelé WHO již dopředu upozorňovali, že případné použití slova pandemie nic nemění na významu boje proti koronaviru. „Použití tohoto termínu však ještě zdůrazňuje, že je nutné, aby země z celého světa začaly vzájemně spolupracovat a dostaly situaci pod kontrolu,“ uvedla Nathalie MacDermott z londýnské King's College.

„Teď už je jasné, že COVID-19 tu s námi bude po značné časové období a opatření, která přijmeme, tomu musí odpovídat,“ dodal profesor epidemiologie infekčních chorob na univerzitě v Edinburghu Mark Woolhouse.