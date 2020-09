Čím se vaše firma Inocure zabývá?

Naše biotechnologická společnost byla založena v roce 2015 s cílem komerčního využití nanovláken pro medicínské účely. Naše společnost vytváří různé systémy pro podávání léčiv, například proteinů, nebo různých protirakovinných látek. Také se zabýváme tvorbou 3D tkáňových modelů, které umožňují vytvářet tkáňové modely v laboratořích a tím nahrazovat testování na zvířatech. Naše společnost vytváří jednak zařízení, která tyto systémy umožňují vyrábět a také tyto systémy sami vyvíjíme a biologicky testujeme.

Jak může být váš výzkum a vaše výrobky využity například v léčbě rakoviny?

Pokud dokážete prostřednictvím nanočástic dostat účinnou látku přímo do zasaženého orgánu, sníží to výrazně negativní vedlejší účinky. Jak přesným zacílením, tak tím, že můžete použít méně léčebných látek.

Proč bylo pro vaší firmu zajímavé jet právě na Tchaj-wan?

Tchaj-wan je dnes světovou špičkou ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu. My dnes disponujeme technologií, která je už na průmyslové úrovni. Spoluprací se zdejšími firmami, které vyvíjejí léky proti rakovině, dokážeme vylepšovat svými technologiemi vlastnosti těchto léčiv a tím v budoucnu přinášet pro pacienty lepší léčbu.

Takže vaším cílem není tady na Tchaj-wanu prodat, ale najít jako firma partnera?

Chceme tu prodávat jak univerzitám, tak podnikům naše zařízení. Ale druhým cílem je ono navázání partnerství při vývoji léčiv s využitím našich technologií.

Nebojíte se na Tchaj-wanu „krádeže duševního vlastnictví“, což se často děje v pevninské Číně?

Na Tchaj-wanu rozhodně ne. Naše výroby jsou chráněny evropskými a světovými patenty a Tchaj-wan má velice podobnou a velice spolehlivou legislativu jako u nás v západní Evropě. A patří mezi země, které důsledně dbají na ochranu duševního vlastnictví. Toto riziko proto na Tchaj-wanu nehrozí.

Jak se vám povedla jednání?

Už během prvních dvou dnů jsme měli dvě velice zajímavá jednání s tchajwanskými farmaceutickými firmami o společném vývoji nové generace protirakovinových léčiv. Tchajwanský partner disponuje unikátním léčivem ve velice pokročilé fázi testování, my unikátní technologií podávání tohoto léčiva. Měli bychom společně vyvinout lék, který by následně tchajwanská firma komercionalizovala a dovedla to k nové farmakoterapii. To je ale velice dlouhá a velice nákladná věc a proto potřebujeme seriózního partnera, aby naši technologii prostřednictvím nového léčiva uvedl na světový trh.

Je Tchajwan výhodný i v tom, že vy mu otevíráte evropský a on vám asijský trh?

Ano, určitě. Pomůže nám to i ve společném hledání velkých farmaceutických investorů, kde se bavíme až o miliardách dolarů.

Pomohla vašim jednáním účast na misi předsedy Senátu Miloše Vytrčila?

Zcela určitě. Počínaje transparentním výběrem účastníků podnikatelské části mise, předjednávání setkání s tchajwanskými partnery i vynikající organizací návštěvy, která pomohla překonat problémy způsobené zdejšími tvrdými opatřeními proti šíření koronaviru.

Přímá jednání mezi čtyřmi očima tedy mohla proběhnout? V rouškách?

Ano, proběhla. Z očí do očí, v rouškách a ještě mezi námi bylo plexisklo.

Ale i tak dobré?

Ano, bylo to výborné. Jen jsme museli trochu křičet, abychom se slyšeli. Ale jinak to bylo naprosto skvělé.

Zdroj: Deník