Karikatura o ukrajinské krizi byla zveřejněna bez jakéhokoli textu, pouze s nápisem „oficiální webová stránka”. Putin i Hitler se na sebe láskyplně dívají a nacistický diktátor má ruku na tváři ruského prezidenta.

Mnoho uživatelů Twitteru označilo ilustraci za politickou karikaturu a mem, ale ukrajinský twitterový profil následně zveřejnil tweet jako odpověď na původní příspěvek, ve kterém stálo: „Tohle není mem, ale naše a vaše současná realita.”

This is not a ‘meme’, but our and your reality right now.