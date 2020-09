Za vykonání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové byl už dříve odsouzen Miroslav Marček. Tomáš Szabó nyní dostal za účast na této vraždě a na vraždě podnikatele Petra Molnára trest odnětí svobody ve výšce 25 let. "Soudu nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by usvědčoval Kočnera z objednání vraždy novináře," uvedla šéfka senátu k verdiktu.

Kočner byl obvinění z vraždy zproštěn, ale za trestný čin nedovoleného ozbrojování dostal peněžní trest 5000 eur (131 500 korun). Soud mu také podle slovenského deníku Sme.sk uložil náhradní trest odnětí svobody ve výšce pěti měsíců. Prokuratuře se však nepodařilo prokázat, že si Kočner objednal vraždu.

Osvobozena byla i Alena Zsuzsová, označovaná za Kočnerovu volavku. Tu však ihned po propuštění z vazby policie opět zadržela kvůli stíhání v dalších kauzách.

Peněžitý trest musí uhradit i Szabó, který má Kuciakovým zaslat 140 tisíc euro a Molnárovým 40 tisíc euro. Zároveň musí uhradit náklady na pohřeb novináře Jána Kuciaka i podnikatele Petra Molnára. S žádostí o náhradu škody od Kočnera a Zsuzsové se musí pozůstalí obrátit na civilní soud.

Eskorta odvádí Mariana Kočnera ze soudního jednání. #allforjan pic.twitter.com/IbswnW2OqF — Dominika Řebíková (@Rebikova_CT) September 3, 2020

Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni 21. února 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača. Podle obžaloby si vraždu objednal podnikatel Marian Kočner ze msty za to, že Kuciák poukazoval na jeho rozsáhlou kontroverzní činnost. Objednávku pak měla zprostředkovat Zsuzsová, která ji předala Zoltanu Andruskóovi. Ten najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa a jeho bratrance Marčeka.

Kočner, Szabó i Zsuzsová vinu odmítli, Marček se k činu přiznal. Soud ho za vraždu poslal letos v dubnu do vězení na 23 let, rozsudek však není podle ČTK ještě pravomocný. Za mřížemi skončil i Andruskó, který s policií spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let.

Členové senátu přehlasovali předsedkyni

Podle informací Deníku N byl dnešní rozsudek přijat v poměru 2:1, kdy členové senátu, soudci Rastislav Stieranka a Ivan Matela přehlasovali předsedkyni senátu Ruženu Sabovou, což není obvyklé. Neshody v senátu byly i důvodem odložení vynesení rozsudku na začátku srpna.

"Verdikt soudu mě šokoval a potřebuji se seznámit s jeho zdůvodněním. Sice ho respektuji, očekávám ale, že hledání spravedlnosti neskončí a bude pokračovat na Nejvyšším soudu. Myslím na rodiče Jána i Martiny a přeju jim hodně sil v této těžké chvíli. Oni i my si zaslouží, aby byli potrestáni ti, kteří vraždu jejich dětí spáchali a zprostředkovali," reagovala na verdikt soudu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

"Vypadá to, že evidentní strůjci vraždy zatím vyklouzili spravedlnosti z pařátů. Věřme, že spravedlnost je oba dostihne," uvedl krátce po zveřejnění verdiktu i slovenský premiér Igor Matovič.

Předseda trestního soudu po verdiktu uvedl, že lítost nad smrtí „nedává právo se mstít“. „Soudci se mohou mýlit, ale jsem přesvědčen, že v tomto případě se snažili odvést práci nejlépe, jak uměli,“ uvedl.

Rozhodnutí si všímají i zahraniční média. Německý list Die Welt hovoří o skandálním osvobození, kvůli kterému se Slovensko stalo mafiánským státem.

Slzy a sliby

Příbuzní Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové odcházeli dnes podle deníku Sme od soudu v slzách, rozhodnutí jednoznačně nekomentovali. Matka Martiny Kušnírové Zlatica Kušnírová plakala: "Jsou vinni, jsem o tom přesvědčená," řekla novinářům. "Prosím vás, nechte nás teď, ještě se vrátíme," řekl otec Jána Kuciaka.

"Bohužel, my nemáme vliv, ani peníze, abychom to dokázali ovlivnit tak, jako oni. Samozřejmě, bojujeme dál. Potřebujeme žít a dýchat, dokud nebude spravedlnosti učiněno za dost. Slíbila jsem to našim dětem u jejich hrobu," řekla Zlatica Kušnírová.

Vražda investigativního novináře Kuciaka vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico. V čele kabinetu ho nahradil místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, jehož vládu po porážce Ficovy strany v letošních parlamentních volbách vystřídala čtyřčlenná koalice pod vedením premiéra Igora Matoviče.

Letos v únoru byl Kočner spolu s exministrem hospodářství a někdejším ředitelem televize Markíza Pavolem Ruskem v jiném případu zatím nepravomocně odsouzen k dlouholetému trestu za padělání směnek.